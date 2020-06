Lutto per Marco Masini è morto il suo papà

Nella puntata di Top Dieci in onda ieri sera su Rai 1, Carlo Conti, approfittando di un momento musicale di cui è stato protagonista Marco Masini, con alcuni brani del suo passato musicale, ha mandato un caro abbraccio al cantante. Non ha svelato il motivo ma ha fatto capire che fosse successo qualcosa di doloroso per Masini. Al suo saluto si è unito anche Gigi d’Alessio. Il motivo di quell’abbraccio speciale lo si scopre nelle ultime ore: La Nazione infatti racconta che è venuto a mancare il papà del cantante. Il funerale del padre di Marco Masini si sarebbe svolto in forma privata. Alla celebrazione, per l’ultimo addio hanno partecipato familiari e amici del cantante, tra gli altri anche alcuni volti noti, come Leonardo Pieraccioni, grande amico del toscano.

MORTO IL PAPA’ DI MARCO MASINI: IL SALUTO DELLA FIORENTINA

Anche la squadra di calcio a cui Masini è legatissimo, ha lasciato un messaggio per dire addio al papà del cantante.

La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia.



Tanti i messaggi di artisti e amici che hanno fatto sentire il loro affetto verso Marco Masini per la morte di papà Giancarlo. Il funerale si è tenuto il 19 giugno 2020, nel pomeriggio alle cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi. Alle esequie, che si sono svolte in forma privata, hanno partecipato gli amici del cantante, tra cui Leonardo Pieraccioni e il musicista e autore Beppe Dati.