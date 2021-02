Sanremo 2021 pronto al via: nuovi super ospiti alla corte di Amadeus

Mentre in tv vediamo gli spot con Fiorello e Amadeus protagonisti, il direttore artistico si prepara a chiudere gli ultimi contratti in vista della partenza di Sanremo 2021. E i nomi dei super ospiti dell’ultimo minuto non mancano. Le anticipazioni arrivano dai siti, dai giornali, dai social. Nomi si nomi che si aggiungono uno dietro l’altro ed entrano nella scaletta di quello che, a detta di molti, sarà un Sanremo che passerà alla storia ( e bisognerà poi vedere, tamponi permettendo, quante persone potranno davvero salire sul palco dell’Ariston, è tutto un grande punto interrogativo).

Come saprete infatti, non mancano le defezioni, come quella di Naomi Campbell, ad esempio. Ma c’è l’ovvio rischio che anche in extremis, qualcuno possa non partecipare a Sanremo 2021, a causa magari di un tampone rapido falso positivo. Sarà davvero una delle edizioni più complicate del Festival e Amadeus probabilmente dopo il gran finale, avrà bisogno di mesi per riprendersi!

Ma facciamo il punto della situazione, chi vedremo a Sanremo 2021?

Tutti gli ospiti di Sanremo 2021

Spazio allo sport con Federica Pellegrini (anticipazione data dal Secolo XIX); secondo il sito Davide Maggio poi, sul palco dell’Ariston ci sarà un altro grande sportivo: parliamo di Alberto Tomba. La Stampa anticipa un nome che è certamente dell’ultimo momento: quello di Alex Schwazer dopo i fatti accaduti di recente. E poi ancora, per quello che riguarda la musica: sul palco di Sanremo 2021 Diodato che dovrebbe aprire il Festival nella prima serata con la sua meravigliosa Fai Rumore. E ancora, per il capitolo musica, ecco Il Volo con un tributo a Morricone con il figlio Andrea. Restando in tema musicale, a Sanremo 2021 ci sarà anche Gigi D’Alessio. Emma e Guerritore in quadro di Lauro.

Secondo le anticipazioni del Fatto Quotidiano, sul palco di Sanremo salirà anche Giovanna Botteri.

