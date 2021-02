Giornata impegnativa ieri per Amadeus e per tutta la squadra che lavora alla preparazione dell’edizione 71 del Festival di Sanremo. Manca ormai meno di un mese, anzi tra un mese avremo anche il nome del vincitore e staremo parlando di tutto quello che è successo all’Ariston. Ma nel frattempo, non mancano le anticipazioni di quello che sarà. Per Sanremo 2021 Amadeus prepara una nuova squadra di donne che saranno protagoniste del Festival. Come ha spiegato ieri in conferenza stampa, dietro a ogni nome c’è una idea, per cui capiremo poi nel corso delle serate di Sanremo, il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte.

Al momento non conosciamo nel dettaglio tutti i nomi delle donne che calcheranno il palco dell’Ariston ma possiamo fare il punto della situazione.

Sanremo 2021: tutte le donne sul palco dell’Ariston

Il primo nome ufficiale è quello di Elodie. Amadeus ha svelato che la cantante sarebbe stata al suo fianco, già da settimane. Ha scelto una donna forte, una artista che sa stare sul palco. Ma dietro a questa scelta c’è anche altro, e lo scopriremo solo nel corso di Sanremo 2021.

Il secondo nome ufficiale è quello di Naomi Campbell, anche se nel corso della conferenza stampa di ieri, Amadeus non ha dato nessun cenno in merito. Il terzo nome in circolazione, ma non confermato, è quello della bravissima attrice Matilda de Angelis, astro nascente della tv e del cinema italiano.

Sarà tra gli ospiti musicali, se così possiamo dire, Ornella Vanoni. Ma nella conferenza stampa di ieri, Amadeus ha spiegato che gli piacerebbe che la cantante avesse anche un altro ruolo, per cui potrebbe essere protagonista anche nel ruolo di co-conduttrice.

Su domanda di una giornalista che chiedeva perchè non portare sul palco di Sanremo 2021 anche le infermiere, simbolo di questo ultimo anno di lotta in prima linea contro il covid 19, Amadues ha confermato la volontà di avere Alessia Bonari. Le sue foto, con il volto segnato dalla mascherina portata ore e ore consecutive, hanno fatto il giro del mondo. Alessia è stata anche protagonista al Festival di Venezia, in quanto ospite d’onore.

Alessandra Amoroso invece sarà tra gli ospiti che si esibiranno e per lei nessun ruolo da co-conduttrice ma sarà comunque una delle donne di questo Sanremo 2021. Potrebbe esserci anche Emma, Amadeus non lo esclude. Altre protagoniste femminili: per il prima Festival arrivano Giovanna Civitillo e Valeria Graci.

Amadeus inoltre, nel corso della conferenza stampa di ieri ha spiegato che ci sarà una sola donna al suo fianco ogni sera. In questa edizione del festival, meno gente arriva a Sanremo, più sicurezza c’è per tutti, ed è chiaro che le scelte si sono fatte anche in questo senso.