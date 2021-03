Teodosio Losito: si indaga per istigazione al suicidio, ascoltata anche Rosalinda Cannavò

Il Grande Fratello VIP 5 era iniziato all’insegna delle rivelazioni choc che a quanto pare hanno avuto anche delle ripercussioni nella “vita reale”. Ricorderete tutti le parole di Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò nella casa di Cinecittà e le conversazioni che portarono i giornalisti a rinominare la vicenda come l’ “Ares Gate“. E’ di oggi infatti la notizia che la questione si è spostata nelle aule di tribunale.

I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Oggi i magistrati hanno ascoltato come persone informata sui fatti l’attrice Adua Del Vesco. Lo riferisce l’Ansa in una nota. Viene confermato dal fatto che proprio ieri Rosalinda ha lasciato Milano alla volta di Roma, per essere ascoltata.

Ricorderete che nella casa del Grande Fratello VIP 5 Rosalinda, che era molto legata a Losito, aveva fatto capire che qualcosa non era stato detto. Lei e Massimiliano parlavano del “diavolo” di una persona che avrebbe spinto Losito a togliersi la vita. Parole che hanno avuto una risonanza così forte, da far decidere quello che è stato il compagno di una vita di Losito, Alberto Tarallo, ad andare in tv per leggere anche la lettera di addio che Losito aveva scritto. Una dimostrazione a suo dire, del fatto che Losito purtroppo ha scelto di suicidarsi per sua volontà.

Si indaga per istigazione al suicidio dopo le rivelazioni di Rosalinda e Morra su Losito

La conversazione tra Morra e l’attrice siciliana aveva fatto il giro del web, le loro parole infatti erano state molto forti. Si era persino parlato di una setta dalla quale non era facile uscire. E i due avevano fatto capire che questa persona, che manipolava tutti, denominato da entrambi “il diavolo” muoveva le fila.

La convocazione dell’attrice è stato un atto dovuto da parte dei pubblici ministeri, dopo le parole dette qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello che avevano sconvolto l’opinione pubblica

Al momento Rosalinda non ha commentato quanto successo. Lei e Morra avevano ricevuto mentre erano nella casa, una diffida da parte di Tarallo e anche nei programmi Mediaset non si parlò successivamente della setta, del diavolo e di tutta la vicenda. Tarallo, coinvolto suo malgrado in questa storia, andò ospite da Massimo Giletti, su La7, per smentire tutto.