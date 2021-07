Loretta Goggi sconvolta per la morte di Raffaella Carrà affida a un frate il suo saluto

“Miei cari tutti, sono sconvolta dalla notizia della nascita al cielo della nostra Raffaella Carrá. Come in Francia l’immagine femminile della Repubblica, la Marianne, è stata spesso raffigurata da grandi artiste come B. Bardot, M.Mercier, M. Mathieu, C. Deneuve, così l’Italia potrebbe benissimo avere il volto di Raffaella!” inizia così il messaggio che Loretta Goggi ha postato sui social per ricordare Raffaella Carrò. Si è presa del tempo per meditare, per superare lo shock di questa notizia, per riflettere su quello che è stato. E poi Loretta Goggi ha salutato a modo suo la grande amica Raffaella Carrà. “Il germoglio della nostra amicizia stava crescendo dal giorno in cui ci siamo aperte in un’intervista nel suo programma “A raccontare comincia tu”. Il nostro lavoro ci porta spesso a perdere i contatti, ma il regalo di quel nostro incontro lo porterò con me tenendomelo ben stretto!” scrive la Goggi sui social.

Loretta Goggi ricorda Raffaella Carrà

In questi giorni si è molto polemizzato per quello che si è detto o scritto, anche sui social. Per chi ha forse esagerato, per chi ha forse voluto esporsi troppo. Loretta non ha nessuna intenzione di dire di più e lo spiega con queste frasi: “Non vedrete nessun mio ricordo legato a Raffaella nei programmi tv e sulle testate dei giornali, ho preferito far sapere direttamente a Sergio e all’assistente di Raffaella il mio dolore. Non amo esternare pubblicamente il sentimento di dolore per le persone a cui sono stata legata.“

La Goggi poi continua: “Ho ricevuto un bellissimo pensiero da un caro amico, un frate francescano, cui sono molto legata, rivolto alla nostra Raffaella. Voglio condividerlo con voi, miei cari tutti, perché credo che sia così ispirato che difficilmente mi riuscirebbe di avvicinarmici!“.

E scrive: