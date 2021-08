L’ultimo addio a Raffaella Carrà: oggi le sue ceneri all’Argentario

Tanta commozione questa mattina in Toscana. Adesso Raffaela è tornata a casa, nel posto del cuore. Questa mattina all’Argentario a un mese di distanza dalla morte dei Raffaella Carrà, c’è stata una celebrazione per salutare ancora una volta la show girl. E’ proprio l’Argentario il suo posto del cuore, la terra dove si rifugiava, il luogo in cui le ceneri di Raffaella saranno conservate. Riposerà in pace vicino al mare che tanto amava. Con una cerimonia religiosa fortemente voluta dal suo storico compagno Sergio Japino, Raffaella è stata ricordata questa mattina dalla comunità di Porto Santo Stefano . Tante le persone pronte a dirle ancora una volta addio. E tante anche le regole da rispettare per via del covid, ma nonostante questo, l’abbraccio della terra toscana e delle persone che l’hanno amata, è stato fortissimo.

Le ceneri dell’artista poste sull’altare sono state benedette da don Sandro Lusini, il parroco di Porto Santo Stefano che ha presieduto il rito. Presente a questa cerimonia anche la conduttrice Rai Lorena Branchetti che ha salutato Raffaella con queste parole: “Raffaella, continua a sorridere per noi anche nel palcoscenico del cielo“,

L’ultimo saluto a Raffaella Carrà: oggi le ceneri all’Argentario

Per dire addio a Raffaella Carrà anche il discorso del sindaco di Monte Argentario Franco Borghini. Il primo cittadino ha annunciato che verrà conferita la cittadinanza onoraria alla compianta artista e le verrà dedicato uno spazio pubblico.

“Oggi vogliamo ricordare l’amica e non l’artista. Vogliamo ringraziarla per aver scelto l’Argentario come luogo del suo tempo libero e fonte di ispirazione per la sua carriera. Abbiamo all’inizio accolto Raffaella Carrà con orgoglio, poi con amicizia, poi è diventata parte della nostra comunità. Raffaella sarà sempre una nostra concittadina. Ritengo giusto che il Comune conferisca a Raffaella la cittadinanza onoraria“

Ma non solo. Ci sarà modo di ringraziare e omaggiare la show girl. Come ha spiegato il sindaco infatti, a Raffaella verranno intestati i nuovi giardini pubblici con giochi per bambini in via di realizzazione nella zona prospicente al porto. Anche oggi in chiesa c’era la tanto amata foto di Raffaella Carrà con i bambini, foto che, come ha spiegato il sindaco, sarà presente su ceramica anche nei giardini che saranno intitolati a lei.