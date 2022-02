Zalone canta Pandemia ora che va via nei panni di Oronzo Carrisi ( Testo e video)

C’è del genio qui. E non solo perchè Checco Zalone è salito sul palco dell’Ariston vestendo i panni di un virologo ma perchè lo ha fatto perfettamente con una pazzesca imitazione di Al Bano. Copiando il cantante di Cellino San Marco, in tutto e per tutto, dal cappello alla sciarpa passando ai suoi modi di dire, Checco Zalone è arrivato a Sanremo 2022 per la sua terza uscita nei panni di Oronzo Carrisi, regalano la sua migliore perfomance delle tre viste nella seconda serata del Festival. Ci si lamenta sempre per il fatto che gli ospiti chiamati a Sanremo non abbiano rispetto per la musica: Checco Zalone è stato preciso in questo. Tre diverse canzoni per tre diverse interpretazioni. Un crescendo ma con il brano Pandemia ora che vai via, sembra aver davvero conquistato tutti.

Come sempre il comico ha diviso. Non a tutti infatti è piaciuta la sua interpretazione e ci sta. Ma sono tantissime le persone che hanno apprezzato la scelta di Zalone e hanno trovato perfetto anche il brano Pandemia ora che vai via. E ci auguriamo, che possa essere in qualche modo di buon auspicio per farci davvero dire addio a questa pandemia che ci ha cambiato la vita.

Checco Zalone canta pandemia ora che va via: il testo

La curva è andata giù

sta per finire il sogno,

nessuno si spaventa più

manco a Codogno

Il bollettino non fa più notizia

e Fazio già mi ha tolto l’amicizia,

sono un virologo sincero e chiedo al cielo

Pandemia ora che vai via,

che ci faccio con la rosolia,

pandemia se te ne vai via

lavo i piatti in qualche pizzeria

pandemia io sarà brutale,

io col ca**o che vado a lavorare in ospedale.

Checco Zalone canta Pandemia ora che va via: il video

Da due anni abbiamo imparato a conoscere a memoria i nomi di tutti i virologi del nostro paese e non solo. E visto che Sanremo era stato l’unico luogo in cui non avevano avuto accesso, ci ha pensato Zalone e farli salire sul palco, tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso!

