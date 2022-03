Amadeus dice si a Sanremo 2023 ma non solo: ci sarà anche nel 2024

A un mese dalla chiusura di una strepitosa edizione 72 del Festival, arriva l’annuncio ufficiale della Rai che rende noto chi sarà il direttore artistico della prossima edizione. Ma non solo: l’annuncio è clamoroso perchè si parla già anche di Sanremo 2024 e non solo di Sanremo 2023! Non lo avremmo mai detto. In un momento storico in cui è difficile pensare a quello che accadrà il giorno successivo, questa notizia è davvero singolare! Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. La notizia che stupisce, è questa doppietta ( che in realtà rappresenterebbe quindi il quinto Festival per Amadeus), non tanto il fatto che il conduttore abbia accettato il suo ruolo. Il motivo è parecchio semplice: chi mai avrebbe potuto accettare di fare il Festival dopo i granitici record che Amadeus ha portato a casa e dopo i successi musicali che tutti i brani da lui portati sul palco dell’Ariston hanno avuto? Perchè con i Festival di Amadeus, in particolare con questa 72esima edizione, non si parla solo di ascolti ma anche di grandissimi successi musicali. Gli sono grati gli artisti, le case discografiche, il pubblico. C’era da aspettarsi un ama 4, ma persino in Ama 5 era del tutto inatteso! Qui si fa meglio di Mourinho caro Amadeus!

Sanremo 2023 e Sanremo 2024: Amadeus dice si e raddoppia

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.

Nel comunicato stampa, viene inoltre specificato che Amadeus sarà sia direttore artistico che conduttore. Per cui a meno che non ci saranno clamorose novità, sarà comunque lui il volto del Festival. Ma è davvero ancora presto per provare a immaginare come sarà!