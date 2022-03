Notte folle agli Oscar: Will Smith dà uno schiaffo a Chris Rock per una battuta su sua moglie (VIDEO)

E pensare che aveva appena ricevuto la statuetta, pensate che cosa sarebbe successo se non avesse vinto…Notte folle agli Oscar per Will Smith che è stato protagonista di quelli che in molti, in un primo momento, avevano pensato fosse una gag studiata. E invece no, di studiato non c’era nulla, se non le pessime battute che il comico Chris Rock stava facendo sul palco per intrattenere il pubblico. Una di esse, non è affatto piaciuta a Will Smith che ha deciso di agire. L’attore non ha gradito una battuta di Rock su sua moglie, che pare soffra di alopecia. Non gradendo quindi quella che ha reputato essere una presa in giro per la donna, è salito sul palco e ha sferrato un pugno al comico tra le risate generali, tutti infatti avevano creduto che si trattasse di un siparietto. Poi, quando Smith è tornato al suo posto e ha continuato a urlare contro Rock, allora si è quasi compreso che non c’era davvero nulla di cui ridere e che quanto visto, era tutto vero, purtroppo.

La battuta di Chris Rock fa infuriare Will Smith

Il comico, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett (“Ti prepari per Soldato Jane 2?” con allusione al look di Demi Moore). Solo dopo molti hanno spiegato che forse si stava riferendo al fatto che la moglie di Smith abbia problemi di alopecia e quindi al look rasato della Moore nel film in questione. La donna aveva reagito semplicemente alzando gli occhi al cielo ma Smith ha avuto qualcosa da ridire anzi, qualcosa da fare.

Will Smith tira uno schiaffo a Chris Rock

“Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottut* bocca” ha detto l’attore tornando a sedersi, dopo esser salito sul palco e aver dato uno schiaffo al collega, mentre tutti increduli si stavano chiedendo se fosse uno scherzo oppure no, ma scherzo non era.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa March 28, 2022

Il video ovviamente in poche ore ha fatto il giro del mondo tanto che questa mattina, dall’America all’Europa non si parla d’altro. L’attore poi ha fatto le sue scuse nel discorso di ringraziamento, dopo aver ricevuto il premio come miglior attore: “Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L’arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo come era Richard, l’amore ti fa fare cose pazze”.