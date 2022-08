Christian De Sica alla “quarta amante”: “Ma chi te vo, chi te conosce”

Christian De Sica esplode contro la "quarta amante", l'attrice Gaia Nanni

Gaia Nanni ha cercato solo un modo per farsi pubblicità parlando di “quarta amante” di De Sica o nella sua intervista ha voluto fare solo capire che a lei non piacciono i film di Christian De Sica? Di certo quello dell’attrice è stato un commento poco carino nei confronti dell’attore e regista. Ovvia la risposta di lui che ha addirittura riportato tutto sul suo profilo social. Christian De Sica questa estate non resta solo a guardare, è più presente che mai su Instagram e tira fuori prima quanto siano cafoni gli influencer che ostentano lusso su yacht e nelle ville e poi sbotta contro Gaia Nanni.

Christian De Sica di difende dalle parole dell’attrice Gaia Nanni

“Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni” commenta l’attore postando l’articolo dell’attrice di Firenze. Lei si divide tra cinema e teatro ma di certo il suo nome è molto meno noto di De Sica che sui cinepanettoni ha fondato gran parte della sua carriera.

E’ sul Corriere Fiorentino che lei ha confidato che per il suo lavoro fa una ricerca attenta, che osserva, come in realtà dovrebbero fare tutti gli attori: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”. Quest’ultima è la parte dell’intervista che ha infastidito e non poco il figlio del grande Vittorio De Sica.

Non a tutti piacciono i film di Christian De Sica ma da qui ad offenderlo tirandolo in ballo in modo così schietto è troppo per tutti. I like dei colleghi sono per De Sica, da Lucia Ocone a Flora Canto due belle risate ma forse la Nanni ci ha guadagnato in pubblicità.