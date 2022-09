E’ morto Bruno Arena de I Fichi d’India: il triste annuncio di suo figlio sui social

Il figlio di Bruno Arena con un post sui social ha annunciato che il suo papà purtroppo non c'è più

Una notizia dolorosa arriva oggi 28 settembre 2022. E’ morto Bruno Arena de I Fichi d’India. Il comico era malato da tempo, a dare l’annuncio tra i primi, il suo amico Paolo Belli che sui social ha condiviso una foto in compagnia di Bruno, scrivendo che è venuto a mancare poche ore fa. Il primo a dare la notizia p stato il figlio del comico, che si è spento all’età di 65 anni. Con un post sui social ha annunciato la morte del suo amato papà. Gianluca, Arena, sui social ha scritto: «Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato». E poi ancora: «Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso».

Addio a Bruno Arena dal 2013 la sua vita era cambiata per sempre

Nel 2013 Arena era stato colpito da un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig, il programma che aveva lanciato i «Fichi d’India», il duo comico composto proprio da Arena e da Max Cavallari. Un momento drammatico per lui e per tutta la sua famiglia. La vita di Bruno era cambiata per sempre ma non aveva mai smesso di sorridere e stare al fianco delle persone a lui care. E gli amici, quelli più cari, non lo avevano mai lasciato da solo.

A stare sempre vicino a Bruno Arena, era stato Max Cavallari. Insieme i due avevano preso parte poi ad altri programmi e a molti film comici. Erano all’apice del successo, quando purtroppo, l’aneurisma aveva cambiato per sempre la vita di Bruno. Una vita non priva di ostacoli quella di Bruno visto che nel 1984 era stato vittima di un incidente automobilistico, che lo aveva costretto a subire diversi interventi e ne aveva compromesso parzialmente la vista. un intervento che aveva lasciato anche sul suo volto, cicatrici parecchio evidenti.

La carriera di Arena venne interrotta a causa della malattia il 17 gennaio 2013, all’età di 56 anni. Operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, Arena lasciò l’ospedale dopo alcune settimane, e un periodo di coma. In questi nove anni, erano stati i suoi amici a postare in rete le immagini, i video, di alcuni momenti in compagnia del comico.

Poche settimane fa Cavallari aveva postato su Facebook uno scatto con Arena: «Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!». Oggi purtroppo, il tempo dell’addio e dei messaggi di cordoglio.