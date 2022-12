Chiara Ferragni a cena con Amadeus e Gianni Morandi: è quasi pronta per Sanremo

Chiara Ferragni pubblica le foto della cena con Amadeus, Gianni Morandi e le rispettive mogli, tutti verso Sanremo

Sul profilo social di Chiara Ferragni le foto della cena di ieri sera con Amadeus, Gianni Morandi e le rispettive mogli, Giovanna Civitillo e Anna Dan. Ha scelto un abito nero con una profonda scollatura e il suo sorriso più bello, come è noto sarà lei co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del festival di Sanremo 2023. Si avvicina per Chiara Ferragni uno degli appuntamenti più importanti della sua vita, un debutto televisivo che la fa tremare non poco. Sa bene che tutti gli occhi saranno puntati su di lei, dalla Ferragni tutti si aspettano molto. L’abbiamo sempre vista impegnata con le pubblicità e sui social ma il Teatro Ariston di Sanremo la farà tremare. E’ già emozionata ma con l’incontro di ieri sera è un po’ più sicura.

Chiara Ferragni debutta a Sanremo 2023

Chiara Ferragni ringrazia Gianni Morandi e Amadeus, Anna Dan e Giovanna Civitillo, felice della serata trascorsa ieri, della cena in cui sembra si siano divertiti tanto. Per l’imprenditrice digitale è stato come essere in famiglia, è il suo grazie principale. “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità!”. Poi chiede se sono tutti pronti per Sanremo, anche i follower e ammette che lei ci sta ancora lavorando. C’è ancora un bel tempo di tempo prima che inizi il festival.

Gianni Morandi e Amadeus vestiti praticamene uguali e le tre signore tutte in nero, non è un caso, non può essere un caso. Chiara Ferragni inizia ad entrare nel mood sanremese dando spazio all’eleganza, quella senza tempo, anche se immaginiamo che sul palco dell’Ariston troverà il modo di stupire tutti.

Giovanna Civitillo risponde al suo grazie con un cuore. Valentina Ferragni non vede l’ora: “Sarà stupendo”. Tantissimi i follower che seguiranno il festival grazie alla presenza dell’imprenditrice ma come sempre c’è anche chi giura che proprio per la sua presenza guarderà altro. Scommettiamo che sarà un altro successo per Amadeus?