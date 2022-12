Francesca Michielin: “La mia conduzione non perfetta” ma le risponde Ambra Angiolini

Francesca Michielin racconta l'ansia vissuta per X Factor, le risponde Ambra Angiolini

L’ultima edizione di X Factor si è appena conclusa, i cantanti, vincitori compresi, avranno più o meno successo lo scopriremo ma c’è Francesca Michielin che fa un bilancio di questo suo debutto. Per lei non sono mancate le critiche, nel ruolo di conduttrice, soprattutto dopo Cattelan tutto era un po’ complicato. La Michielin è soddisfatta e nel suo lungo post è il commento di Ambra Angiolini a dare una conclusione. Sul suo profilo social la cantante scrive che ormai il suo motto è “non c’è niente che tu non possa fare”. Francesca Michelin lo spiega questo motto, si racconta e svela altro di se stessa, forse lo racconta a lei.

Francesca Michielin dopo X Factor

“Cresciuta in uno strano compenso tra il lucido pragmatismo di mia madre e il desiderio di sognare sempre oltre le proprie paure di mio padre, in questi dieci anni ho sfidato me stessa scoprendo un sacco di sfaccettature”. Ammette che è una gioia condividere questi pensieri: “Nelle ultime sette settimane ho avuto ansia di non farcela praticamente sempre, sia perché fisicamente è stato un periodo molto complesso per me, sia perché questa conduzione si preannunciavano un papabile salto nel vuoto, ma se ce l’ho fatta è grazie all’amore che ho ricevuto, alla vostra fiducia, alla pazienza, all’ascolto, alle menti aperte”. Il suo è un grazie a tutti anche alle critiche ricevute: “La mia conduzione: non perfetta e rigorosa in quanto prima esperienza, ma sincera e totale nella sua sfacciata fragilità ed energia”.

E’ pronta a riportare con la sua musica ma Ambra Angiolini ha qualcosa da dirle: “Io credo che tu abbia dato la risposta più bella di questa edizione di X Factor 2022 oltre alle innumerevoli cose giuste che hai portato a casa . Dopo i tanti duetti ed il tuo medley, uno di noi ti ha chiesto :” Ma cosa hai fatto Francy? Sei stata incredibile !” La tua risposta “ Ho fatto soltanto il mio lavoro” Ho imparato anche questo da te, grazie”.