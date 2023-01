Amadeus toglie il saluto a un famoso autore tv: il motivo del litigio

Cosa è successo tra Amadeus e il noto autore tv? Perché il conduttore non gli parla più?

Sanremo 2023 si avvicina e torna anche il ricordo di un noto autore tv. Lui è Marco Salvati e in un’intervista a Casa Pipol racconta che Amadeus gli ha tolto l’amicizia dai social, che non si parlano più e che lui ci è rimasto molto male. Cosa è successo di così grave tra Amadeus e l’autore televisivo? Mancano poco più di due settimane all’inizio del festival di Sanremo e per la quarta volta Amadeus sarà conduttore e direttore artistico, c’è grande attesa e lui non ha mai deluso le aspettative del pubblico ma per qualcuno non sarebbe il migliore tra i conduttori, non sarebbe quello giusto a presentare ancora una volta il festival della canzone italiana. Marco Salvati è tra gli autori televisivi più famosi, molti associano il suo volto al programma di Bonolis Avanti un altro ma ha lavorato anche con Amadeus, solo che tra loro è accaduto qualcosa di spiacevole.

Perché Amadeus e Marco Salvati hanno litigato

Tutto è avvenuto sui social ma l’autore ha confidato che poi non hanno più chiarito, sembra che il conduttore non voglia più parlargli. Forse è tutto frutto di un malinteso ma Salvati spiega che nel 2021 scrisse un tweet: “Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare”. In tutta risposta Amadeus ha tolto a Salvati il segui dai social. Oggi lui aggiunge: “Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Ci sono rimasto malissimo“. In effetti Salvati ha fatto un complimento ma anche una critica, niente di così strano se il diretto interessato c’è rimasto male, anche perché è un commento che arriva dai social. Ha anche aggiunto che il profilo è gestito da due, si riferisce alla moglie di Amadeus. In realtà è Giovanna Civitillo a gestire la parte social, l’ha detto più volte.

“Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto – quindi Amadeus è a conoscenza – Mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo. Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato ed è una persona gradevolissima. Capace, veramente capace. Sto attento a quello che dico perché non vorrei si arrabbiasse di più”. Ci sarà un chiarimento?