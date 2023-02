Scaletta Sanremo 2023 quarta serata, cover day: scaletta minuto per minuto

Scaletta quarta serata Sanremo 2023 serata delle cover minuto per minuto: tutto quello che vedremo il 10 febbraio 2023

Cosa vedremo nella quarta serata del Festival? Ci siamo, è il giorno delle cover, è il giorno in cui a Sanremo 2023 oltre ai 28 Big in gara, arriveranno alcuni degli artisti più amati in Italia: da Biagio Antonacci a Edoardo Bennato, passando per Elisa ed Eros Ramazzotti. Giusto per fare qualche nome ma la lista è lunghissima e la quarta serata di Sanremo 2023 sarà ricchissima. Come sempre siamo qui per raccontarvi, che cosa prevede la scaletta e che cosa dobbiamo aspettarci dalla serata di oggi, 10 febbraio 2023. La scaletta minuto per minuto che ci rivela tutto quello che accadrà in questa attesissima serata di super show! Anche oggi, ci si aspetta un finale intorno alle 2 di notte, non si dovrebbe sforare.

Ricordiamo che i 28 artisti in gara eseguono la Cover scelta tra le canzoni italiane ed internazionali degli anni ‘60, ’70, ’80, 90’ e’00 (come da variazione del Regolamento di dicembre 2022). Vota il pubblico a casa tramite il Televoto (con un peso del 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%). Le percentuali sono le stesse dello scorso anno. Alla fine della serata ci sarà la classifica delle Cover, che potranno portare a un riconoscimento per chi ha avuto più voti.

Scaletta Sanremo 2023 serata delle cover: tutto quello che vedremo il 10 febbraio 2023

In attesa della scaletta minuto per minuto che sarà disponibile intorno alle 19, possiamo già dirvi l’ordine di uscita dei BIG in gara questa sera.

Ordine di uscita degli artisti della Terza Serata di Sanremo 2023:

Ariete e Sangiovanni, Centro di gravità permanente (Franco Battiato, 1981); Elodie e Big Mama, American Woman (The Guess Who, 1970); Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni (Zarrillo, 1994) Olly & Lorella Cuccarini, La notte vola (L. Cuccarini, 1988); Ultimo ed Eros Ramazzotti, un medley di Eros Ramazzotti. Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano), La fine (Nesli, 2009); Tananai e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio (Cristicchi, 2005); Shari e Salmo, un medley di Zucchero Sugar Fornaciari; Gianluca Grignani e Arisa, Destinazione Paradiso (Grignani, 1995); Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Medley di Edoardo Bennato; Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31; Giorgia con Elisa, Luce (Tramonti a nord-est) [Elisa, 2001], Di sole e d’azzurro (Giorgia, 2001); Colapesce Dimartino con Carla Bruni, Azzurro (Celentano, 1968); Cugini di Campagna & Paolo Vallesi, La forza della vita (Vallesi, 1992) e Anima mia (Cugini di Campagna, 1973); Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be (Beatles, 1970); gIANMARIA con Manuel Agnelli, Quello che non c’è (Afterhours, 2002); Mr. Rain e Fasma, Qualcosa di grande (Lùnapop, 1999); Madame & Izi, Via del Campo (Fabrizio De André, 1967); Coma_Cose con Baustelle, Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri, 1981); Rosa Chemical e Rose Villain, America (Gianna Nannini, 1979); Modà e Le Vibrazioni, Vieni da me (Vibrazioni, 2003); Levante e Renzo Rubino, Vivere (Vasco Rossi, 1993); Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba, Un’emozione da poco (Anna Oxa, 1978); Sethu e bnkr44, Charlie fa surf (Baustelle, 2008) LDA e Alex Britti, Oggi sono io (Britti, 1998); Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours (Gigi d’Agostino, 1999); Paola e Chiara con Merk and Kremont, Medley di Paola e Chiara; Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò (Daniele Silvestri, 2002).

In conferenza stampa un giornalista ha spiegato che le prove di oggi sono iniziate alle 11 e alcune erano blindate. Ha quindi chiesto, visto che a Sanremo sono arrivati diversi BIG che non dovrebbero essere sul palco, se ci potrebbero essere delle sorprese. Amadeus ha detto che ci saranno tutti quelli che sono stati annunciati. Dalle sue parole non si è però capito se si potrebbero aggiungere anche altri BIG, sorpresa dell’ultima ora.

Scaletta Sanremo 2023 serata cover 10 febbraio 2023: gli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera, sul palco di Sanremo 2023 il cast di Mare Fuori.

Poi ci sarà anche un omaggio a Lucio Dalla che sarà fatto, come era successo con Battisti, da Gianni Morandi . Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni a marzo. Peppino di Capri riceve il Premio alla Carriera del Comune di Sanremo (spostato a stasera per affollamento di scaletta, dicono in conferenza mentre ieri si diceva di un malessere di Peppino di Capri, un abbassamento di voce) . Amadeus ha spiegato che vista l’età dell’artista, il suo ingresso, dovrebbe essere previsto entro le 21.30. Sul Suzuki Stage La Rappresentante di Lista e dalla Costa Takagi & Ketra.