Scaletta finale Sanremo 2023: orari di uscita e vincitore. Scaletta minuto per minuto

Finale di Sanremo 2023 in onda oggi 11 febbraio su Rai 1: ecco la scaletta minuto per minuto con gli orari delle esibizioni di tutti i BIG in gara

E’ arrivato il momento di conoscere il nome del vincitore o della vincitrice di questa 73esima edizione del Festival. Ultima puntata di un Sanremo 2023 dagli ascolti pazzeschi. La finale in onda oggi 11 febbraio 2023 e come sempre arriva il nostro articolo dedicato alla scaletta minuto per minuto che ci rivela tutto quello che vedremo l’11 febbraio con la promessa di Amadeus: quella di chiudere alle 2. Ma sarà difficile, molto difficile, soprattutto se si considera che dovremo ascoltare 28 canzoni, che ci sarà poi il tempo per dare la classifica. Riascolteremo poi i 5 brani che risulteranno i più votati e alla fine scopriremo chi ha vinto il Festival. Una serata lunghissima ma sicuramente seguitissima, visti i numeri di questo Sanremo da record con quasi il 70% di ascolti. Torniamo quindi alla finale di Sanremo. Stasera al fianco di Gianni Morandi e Amadeus rivedremo Chiara Ferragni. Nessun monologo previsto in scaletta per l’imprenditrice digitale. Grande attesa poi anche per il messaggio inviato da Zelensky, che sarà letto dall’ambasciatore ucraino. Da scaletta, come ha spiegato Amadeus, dovrebbe essere trasmesso dopo l’una.

Vi ricordiamo che la scaletta definitiva con tutti i dettagli su quello che vedremo nella finale di Sanremo arriverà intorno alle 19 di oggi. Solo intorno a quell’ora scopriremo tutti gli orari con le esibizioni dei BIG in gara e non solo. Vi aggiorneremo quindi a breve.

Scaletta finale Sanremo 2023: l’ordine di uscita di oggi 11 febbraio 2023

In attesa della scaletta definitiva, minuto per minuto, possiamo dirvi quello che è l’ordine di uscita dei cantanti stasera: Elodie, Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr. Rain, Paola e Chiara, Levante, LDA, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sethu.

Sanremo 2023 la scaletta della finale 11 febbraio 2023

Gli ospiti musicali saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode.

Ci sarà spazio per poter ospitare anche Luisa Ranieri in vista della nuova puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 2 in onda domenica.

Dal Palco Suzuki, si esibirà Achille Lauro . Durante la serata al Teatro Ariston inoltre è previsto un omaggio a Lucio Dalla a 11 anni dalla sua scomparsa. Dalla nave invece ci sarà anche questa sera Salmo per salutare il pubblico che segue con affetto i concerti.

Sanremo 2023 le votazioni: chi vota, come si vota

I 28 brani saranno votati solo tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determineranno una nuova classifica. Le prime cinque vengono fatte riascoltare e si procederà a una nuova votazione: azzerati tutti i voti ottenuti fino ad allora, l’ordine del podio viene deciso con la votazione del pubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%).