Il doloroso racconto di Ivano Michetti dei Cugini: “Ho avuto un ictus, ho rischiato la vita”

A Verissimo il doloroso racconto di Ivano dei cugini di campagna: ho avuto un ictus sono finito in coma

Oggi la band è sulla cresta dell’onda dopo la partecipazione a Verissimo. Ma per I Cugini di campagna, gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici. Ne hanno parlato tutti e 4 insieme a Verissimo, nella puntata del 19 febbraio, dove c’è stato spazio anche per le confessioni oltre che per la musica e il successo. Ospite a “Verissimo” insieme agli altri membri della band, Ivano Michetti si è lasciato andare e a Silvia Toffanin ha raccontato di un momento complicato della sua vita; il cantante romano, 76 anni, racconta il suo problema di salute: “Ho avuto un ictus durante il Covid. Mi ero alzato per andare in bagno e sono caduto sulla mia destra, mia moglie ha iniziato a chiedermi che cosa avessi…Io non le ho risposto, ho blaterato qualche parola, ho capito che non riuscivo a parlare e ha chiamato il nostro medico…Sono rimasto lì e non mi sono mosso come ha suggerito il medico…ho rischiato la vita, sono finito in coma”, ricorda con commozione Ivano ricevendo l’affetto dei suoi compagni di band.

Il toccante racconto di Ivano Michetti a Verissimo

I Cugini di campagna sono sempre molto sorridenti, cercano di sdrammatizzare ogni situazione e non amano parlare di cose brutte durante le loro interviste. Ma capitano anche di questi momenti difficili nella vita, per questo Ivano ha voluto condividere con il suo pubblico il racconto della sua malattia. ll cantante a Silvia Toffanin ha spiegato che si è salvato grazie alle cure ricevute. Il tempestivo intervento dei medici che gli hanno applicato un peacemaker è stato per Ivano Michetti provvidenziale che dopo la riabilitazione fisioterapica è di nuovo in salute ed è tornato a cantare sul palco insieme agli altri Cugini di Campagna. “Bisogna credere nei miracoli, esistono, durante il coma ho sognato la Madonna del Pozzo che mi ha ricordato la parabola del Figliol Prodigo“, ricorda Ivano che fa il paragone ad un altro “miracolo”, questa volta musicale: il ritorno nella band di Nick Luciani. Anche Silvano ricorda quei momenti: non è stato facile visto che per via del covid, non era possibile fare visite.

Tutto è bene quel che finisce bene insomma. Oggi i Cugini sono in ottima forma e sperano di far divertire i loro fan in giro per l’Italia.