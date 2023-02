Il pomeriggio di Canale 5 il 27 febbraio nel ricordo di Maurizio Costanzo: diretta dei funerali, dove seguire l'ultimo saluto al giornalista

Dove vedere in diretta tv i funerali di Maurizio Costanzo il 27 febbraio 2023? I funerali di Maurizio Costanzo saranno celebrati nella chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. L’inizio della celebrazione è previsto per le 15 di domani pomeriggio. Mediaset ha annunciato che ci sarà uno speciale del TG5 e poi una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin per seguire in diretta il funerale di Costanzo. Rai e Mediaset si uniscono in questo giorno, in una sorta di staffetta. Su Rai 1 non ci sarà una vera e propria diretta della messa ma Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, seguirà in diretta l’ultimo saluto al giornalista che ci ha lasciati venerdì all’età di 84 anni.

Dove seguire in diretta il funerale di Maurizio Costanzo: su Canale 5 spazio all’ultimo saluto

Sarà Verissimo, su Canale 5, ad accompagnare i telespettatori per l’ultimo saluto al conduttore e giornalista scomparso ieri. La trasmissione di Silvia Toffanin, in collaborazione con il Tg5, presenta dalle 14.15 lo speciale Ciao Maurizio per seguire live i funerali. Come era successo anche in occasione della morte della regina Elisabetta, sarà Silvia Toffanin a raccontare in diretta quello che succederà nella chiesa di Roma. Con il saluto di chi conosceva Maurizio ma immaginiamo anche raccogliendo la voce della gente comune che ha seguito con amore e affetto, in oltre 50 anni di televisione, il giornalista.

Come intuibile quindi non andrà in onda Terra amara, la soap turca che in questi giorni ha invece preso il posto di Uomini e Donne e oggi prenderà anche quello di Amici ( salta infatti la puntata speciale del talent di Canale 5 prevista per domenica pomeriggio). Lunedì difficile anche pensare che vada in onda Amici, teoricamente lo speciale potrebbe durare fino alle 16,30 circa. Questi sono in generale i tempi per una celebrazione. Vi terremo comunque aggiornati con tutti i cambiamenti di palinsesto dei prossimi giorni.

Per chi non potesse sintonizzarsi su Canale 5 tramite tv, ricordiamo che è possibile seguire la diretta su smartphone scaricando l’app Mediaset Infinity.