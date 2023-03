Giovanni Allevi continua la sua battaglia: “Le mie mani tremano”

Proseguono i giorni duri per Giovanni Allevi che ripete: "le mei mani tremano"

Giovanni Allevi non ha mai smesso di comporre musica e non ha mai smesso di dirlo, ha usato le sofferenze e il dolore per continuare a comporre, per regalarci ancora la sua musica. Giovanni Allevi combatte contro il mieloma, dallo scorso giugno, da ormai così tanti mesi che troppe volte ha dovuto vivere lo sconforto per la malattia. La musica non l’ha abbandonato, i suoi fan non l’hanno abbandonato mai. E’ tornato su social in occasione dell’International Piano Day e ha ripetuto frasi che aveva già detto perché purtroppo ci sono cose che non sono ancora cambiate ma la speranza è sempre presente e Giovanni Allevi tornerà sul palco, tornerà al suo pianoforte, alla sua musica. E’ così che continua ad aggiornare chi lo segue da sempre, parlando di musica e di salute. Ha aggiornato sulle sue condizioni parlando delle sue mani, il suo vero e primo strumento, che tremano.

Giovanni Allevi: “Il ritorno al pianoforte sarà lento”

“Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni” ma tutti lo attendono, il ritorno sarà lento e tutti saranno lì in attesa.

54 anni il prossimo 9 aprile e lui così forte e sensibile da continuare ad amare la vita, da non averla mai amata come in questo periodo così difficile. Le sue parole toccano l’anima, il video che pubblica ricorda i giorni meravigliosi in teatro durante una delle sue esibizioni, la felicità per gli applausi del suo pubblico.

Giovanni Allevi torna sui social ogni volta che sa di avere qualcosa di importante da dire, la musica non manca mai nei suoi post, ma c’è anche il dolore fisico insopportabile, la paura di non tornare più come prima, la battaglia che rende fragili, il più fragili possibile. Ha composto ina melodia sul mieloma, ha trovato anche lì una sorprendente bellezza attraverso le sue note.

“Il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo” ma nonostante la malattia e il tempo in ospedale Allevi continua a comporre e tutti attendono il ritorno del maestro.