Joaquín Cortés in ospedale dopo aver perso conoscenza mentre giocava con i figli

Dopo vari sintomi e la perdita di conoscenza Joaquin Cortes è stato trasportato in ospedale, attende la diagnosi

Joaquín Cortés da qualche giorno è in ospedale, ricoverato dopo aver perso conoscenza ma anche dopo una serie di sintomi. Il ballerino di flamenco è in attesa di una diagnosi, si trova a Madrid ed è lui ad avvisare tutti che non sta bene, che nemmeno la sua compagnia sapeva che erano settimane che non stava bene. Tosse, stanchezza, mal di testa, ma ci sono stati momenti in cui Joaquín Cortés ha anche perso la vista, per breve tempo ma in quel momento stava guidando. Il danzatore pubblica la foto dall’ospedale, ha l’ossigeno, la saturazione è bassa. Stava così da settimane ma ha continuato a ballare, fino a quando è svenuto. Nel post Joaquín Cortés spiega tutto e si augura che presto il suo incubo finisca.

Joaquín Cortés ricoverato d’urgenza in ospedale

“Quello che la gente non sa… Nemmeno la mia compagnia… È solo che sono settimane che ho iniziato a stare abbastanza male, avevo tosse al petto, stanchezza, mal di testa… eppure ho provato senza sosta per settimane… e ho potuto ballare” scrive spiegando che negli ultimi giorni tutto è peggiorato.

“Giorni fa portando mio figlio Romeo a scuola ho iniziato a tossire, e sono rimasto stordito mentre guidavo, mi sono spaventato ma mi è passato… L’altro giorno sono arrivato a Madrid dalla conferenza stampa di San Sebastián e tornando dall’aeroporto a casa di nuovo ho iniziato a tossire ma questa volta ho dovuto chiedere a Monica di prendere il volante perché improvvisamente non vedevo nulla… Moni ha preso il volante nel bel mezzo di una curva.. Meno male… sono stati momenti di angoscia, ma sono durati solo secondi, minuti” e nonostante questo Cortès non si è fermato.

“Qualche giorno fa… Stavo giocando con i miei figli e sono già svanito… Arrivato al pronto soccorso con pochissima saturazione di ossigeno nel sangue. Da allora mi stanno facendo test di cardiologia, neurologia e pneumologia. Sono sotto antibiotico e ossigeno. Domani mi faranno una broncoscopia. Ancora non lo so. Così finché non sapranno cosa mi sta succedendo…”. Si augura che i medici che ringrazia presto capiranno di cosa si tratta, perché è svenuto.

“Mi fa solo sperare che se ho ballato così bene con poco ossigeno nel sangue e con qualche infezione ai polmoni… come ballerò quando mi riprenderò! Confido che con l’aiuto di Dio alla fine, tutto vada bene… Mi fa male solo non vedere i miei figli da giorni”.