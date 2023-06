Home » News spettacolo » Da Mara Venier ad Antonella Clerici l’addio a Silvio Berlusconi: “Finisce un’epoca” News spettacolo Da Mara Venier ad Antonella Clerici l’addio a Silvio Berlusconi: “Finisce un’epoca” Stefania Longo Le parole di Mara Venier, Antonella Clerici, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini e tanti altri per l'addio a Silvio Berlusconi

E’ con un semplice “Ciao Silvio, grazie” che Mara Venier dice addio a Silvio Berlusconi. Ma mostra una foto del passato, uno scatto che immortala Mara Venier con Berlusconi tra un buon bicchiere di vino rosso e risate. Con la conduttrice ci sono anche Marina Berlusconi e Alfonso Signorini.

Anche Antonella Clerici ha appena scritto il suo messaggio di addio a Berlusconi, come lei tantissimi colleghi, non tutti. Ognuno ha trovato le parole più giuste, la foto più adatta per dare l’addio all’ex presidente del Consiglio morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni.

Le parole di addio a Silvio Berlusconi dividono l’Italia, c’è chi non dimentica gli errori commessi dal leader di Forza Italia, le frasi che non avrebbe mai dovuto dire, una tra tutte quella su Eluana Englaro.

L’ultimo saluto di Antonella Clerici

La conduttrice Rai che ha appena concluso la sua ultima edizione di E’ sempre mezzogiorno trova le parole giuste per l’ultimo saluto a Berlusconi nel giorno della sua morte. Rivolge le condoglianze alla famiglia e scrive come tanti che è appena finita un’epoca.

Addio ad un uomo che comunque la si pensi, ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un’epoca

Mara Venier trova la forza per un ultimo saluto

Non può essere un dolore immenso oggi per Mara Venier la morte di Silvio Berlusconi, semplicemente perché nei giorni scorsi ha dovuto annunciare la morte di suo genero, il marito di sua figlia Elisabetta. Ha dovuto dire addio ad un uomo che per lei era come un figlio. E’ andata in onda in diretta con Domenica In.

L’addio di Michelle Hunziker a Berlusconi

Michelle è in vacanza nella costiera amalfitana, ha appreso della morte di Berlusconi mentre era in barca.

Caro Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto. Tengo custodite nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità come la tua poteva dirmi. Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai un buon viaggio nella luce, ti voglio bene. Michelle

L’addio di Lorella Cuccarini

Una foto del passato in bianco e nero e le parole sui social di Lorella Cuccarini, scrive che a lui deve tanto.

A Silvio Berlusconi devo tanto. Ha contribuito a cambiare le sorti della mia vita e della mia carriera. Ricordo, come fosse oggi, la sua telefonata di congratulazioni, dopo la prima diretta di Buona Domenica, nel 1991. Il suo SI a Trenta Ore per la Vita ci diede l’opportunità di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti. Era un uomo speciale: capace, acuto, rispettoso ed estremamente simpatico. Grazie Presidente. A Dio. Un abbraccio sincero a tutta la sua famiglia.

Anche per Simona Ventura è la fine di un’epoca

La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi