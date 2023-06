Home » News spettacolo » Caso Britney Spears parla il suo avvocato e l’ex marito smentisce tutto News spettacolo Caso Britney Spears parla il suo avvocato e l’ex marito smentisce tutto Maria Milano L'avvocato di Britney Spears smentisce gli ultimi articoli sul suo conto e anche il suo ex marito torna a parlare

Ennesima pagina della saga dedicata Britney Spears. Dagli Stati Uniti a Londra, il botta e risposta tra i media inglesi e i legali della popstar è all’ultimo colpo. L’avvocato di Britney Mathew Rosengart ha chiesto al magazine inglese di rimuovere l’articolo . Il Daily Mail infatti avrebbe pubblicato delle dichiarazioni dell’ex marito di Britney Spears che non corrisponderebbero al vero. Per questo motivo, sempre nelle ultime ore, è arrivata anche la smentita dell’ex marito della cantante. Federline ha fatto sapere di non aver mai detto quanto riportato sul Magazine inglese e di essersi fidato dei giornalisti, aprendo le porte di casa sua ma di aver fatto molto male.

L’articolo al quale l’ex marito di Britney Spears e il suo legale fanno riferimento, è quello di cui vi abbiamo parlato proprio ieri, una intervista nella quale l’ex della Spears si sarebbe detto preoccupato per via dell’uso che la cantante farebbe delle metanfetamine, tanto di temere che possa fare la stessa fine di Amy Whinehouse. Tutte dichiarazioni che Federline ha smentito. Oggi parla come di menzogne diffamatorie, di cose non vere e di un atteggiamento vergognoso che le persone coinvolte hanno avuto, visto che hanno messo di mezzo anche dei minori.

Le parole del legale di Britney Spears

Il legale della Spears ha replicato a quanto scritto da diversi media inglesi ( la notizia tra l’altro è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo). Mathew Rosengart ha dunque fatto sapere:

Il Sig. Federline stesso ha appena ammesso la falsità dell’articolo della Sig.ra Barak ed ha rilasciato delle dichiarazioni a TMZ in cui la attacca per aver sfruttato e usato i “figli minorenni” ed averli “tormentati”, accusandola di aver inventato “bugie” e “menzogne” e di aver manipolato i ragazzi tradendo la loro fiducia, per lo scopo di attirare clickbait. Ha anche affermato che a causa di questi abusi, lui abbia tagliato i ponti in modo severo con la Sig.ra Barak, a causa di motivi seri.

E ancora:

Sono venuto a conoscenza del fatto che la Sig.ra Barak abbia spesso cercato di contattare Britney sotto falso nome, di nuovo usando i figli minorenni, che è di per sé oltraggioso e molesto. Ed in più, i rappresentanti legali di Britney non sono mai stati contattati previa pubblicazione dell’articolo, dimostrando ulteriormente la reale inosservanza della verità.

Il legale ha fatto sapere che si aspetta che l’articolo venga subito rimosso e che arrivino anche delle scuse visto che sono stati messi in mezzo anche i figli minori della cantante.

L’ex marito di Britney Spears smentisce l’intervista

Cosa sta succedendo a Britney Spears? Ultimenotizieflash.com

Kevin Federline a poche ore di distanza dalla pubblicazione di questa intervista sul Daily mail ha quindi voluto precisare:

Per me e la mia famiglia è triste vedere che Daphne Barak ed Erbil Gunasti abbiano deciso di inventare bugie sul Daily Mail e The Sun. Abbiamo permesso a Daphne e Bill di entrare a casa nostra perché ci fidavamo di loro, ma quella fiducia è andata persa e abbiamo reciso i legami a marzo per molte ragioni che scegliamo di non approfondire qui. È molto angosciante che Daphne continui a molestare la nostra famiglia quando le abbiamo ripetutamente chiesto di lasciarci in pace. Come è stato precedentemente pubblicato, la nostra famiglia ha parlato con la signora Barak e il sig. Gunasti e questo è stato fatto in modo rispettoso con amore e compassione per Britney e la famiglia Spears. Le menzogne e i tentativi di sfruttare i minori sono un altro repellente esempio di dove, purtroppo, si trova oggi certo giornalismo.

Ennesimo capitolo di una saga che di certo, non è destinata a finire. Nel frattempo nelle ultime ore la cantante sembra essere tornata attiva sui social, sul suo account instagram sono stati pubblicati diversi video ma non c’è la possibilità di commentare. Come vi avevamo detto proprio ieri, molti fan della popostar non credono che sia davvero lei e pensano che i video siano registrati con l’intelligenza artificiale.