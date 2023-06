Home » News dal mondo » Giallo Britney Spears: qualcuno pensa che sia morta, la famiglia lancia nuove accuse News dal mondo Giallo Britney Spears: qualcuno pensa che sia morta, la famiglia lancia nuove accuse Maria Milano I fan di Britney Spears non hanno dubbi: è morta

Che cosa sta succedendo davvero a Britney Spears? I fan della cantante speravano che con la fine della procura di suo padre sulla cantante, la pop star mondiale potesse riprendere in mano la sua vita e tornare quella di un tempo. Ma invece negli ultimi mesi, Britney non è mai stata realmente serena sui social. Neppure in occasione del matrimonio, tra l’altro, negli Stati Uniti, pullulano le teorie secondo le quali Britney non si sarebbe mai sposata e che tutto è stato inventato. Costruito a tavolino, come succederebbe giornalmente. Molti infatti sono convinti che la Spears non sia in vita, si avete capito bene. C’è persino chi pensa che sia morta e che tutti i post sui suoi social siano frutto di un lavoro fatto con l’intelligenza artificiale.

Si dice davvero di tutto sulle sorti di Britney, e basta iniziare a leggere le news che arrivano dagli Usa, per comprendere che ogni giorno, c’è un nuovo giallo in questa triste storia. Oggi ad esempio, torna a parlare il padre della Spears, che si dice preoccupato per le sorti di sua figlia. Si teme che possa fare una brutta fine a causa della droga. E le dichiarazioni dell’uomo, stanno facendo il giro del mondo.

La paura dei familiari di Britney: farà la stessa fine di Amy Winehouse

La famiglia di Britney Spears teme che stia percorrendo la stessa tragica strada di Amy Winehouse. L’ex marito della Spears, Kevin Federline, e il suo ex padre, Jamie Spears, hanno dichiarato in una nuova intervista che sospettano che la cantante di “Toxic” sia drogata e potrebbe morire di conseguenza.

“Temo che sia sotto metanfetamine – ho pregato che qualcuno lo rendesse pubblico e che si svegliasse”, ha detto Federline, 45 anni, al Daily Mail sabato. “È terrificante. È la madre dei miei ragazzi“.

“Britney potrebbe morire come Amy“, ha detto Jamie Spears, citando appunto la morte della cantante che aveva solo 27 anni.

Il triste annuncio di Britney Spears sui social: “Abbiamo perso il bambino”

Il padre di Britney invita tutti a far notare come nell’ultimo periodo la situazione di sua figlia sia solo peggiorata. Chi pensava che sarebbe rinata, cambiata, sbagliava. E in effetti oggi, i più preoccupati, sono proprio gli stessi fan che speravano di vederla di nuovo libera.

Le paure dell’ex marito di Britney

“Ogni volta che squilla il telefono, temo che ci saranno notizie devastanti” ha detto l’ex marito di Britney che però incassa mensilmente 40mila dollari per i figli. “Non voglio che i ragazzi si sveglino una mattina e scoprano che la loro madre ha preso un’overdose”, ha aggiunto il DJ.

Britney Spears è morta: le teorie del complotto

Da un lato dunque, le paure dei parenti, dall’altro invece le teorie del complotto di chi pensa che Britney sia passata dalla padella alla brace. Il problema della Spears sarebbe il suo attuale marito, Sam Asghari. I due si sono sposati da un anno e proprio in questi giorni hanno festeggiato il primo anniversario. Sono migliaia le persone che pensano che il marito della cantante, usi da tempo i suoi social e che utilizzi persino l’intelligenza artificiale per creare contenuti. Basta cercare su TikTik per vedere tutti i video che dimostrerebbero che i post pubblicati sui social della cantante erano stati creati e non erano originali. E sono molti i fan della cantante a temere il peggio. C’è persino chi crede che sia già morta.