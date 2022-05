Il triste annuncio di Britney Spears sui social: “Abbiamo perso il bambino”

Un mese fa circa, quando Britney Spears aveva annunciato al mondo intero di aspettare un bambino, i suoi fan in tutto il mondo, avevano festeggiato con grande gioia e avevano accolto questa notizia con tutto l’affetto che hanno provato negli ultimi anni per la popstar; una sorta di segnale della sua rinascita, del suo poter prendere finalmente, da sola, ogni decisione. Britney e il suo compagno Sam Asghari non hanno aspettato molto prima di condividere con tutte le persone che li seguono questa notizia. Si aspetta quasi sempre che passino almeno tre mesi, che ci siano più certezze, perchè purtroppo, può capitare di perdere un bambino. La gioia di Britney probabilmente era troppo grande e la cantante, non aveva atteso; ieri dai social è arrivata la drammatica notizia. Purtroppo Britney e Sam hanno annunciato di aver perso il bambino che aspettavano. Lo hanno fatto con un post sui social.

Il triste annuncio di Britney Spears: “Abbiamo perso il bambino”

Con un post su Instagram, Britney ha spiegato: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino meraviglioso all’inizio della gravidanza.”

E poi: “ Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. L’amore che abbiamo l’un l’altra adesso è la nostra forza. Continueremo a cercare di ampliare la nostra bella famiglia.” Lei e Sam non perdono però la speranza di avere un figlio insieme e spiegano:” Siamo grati per tutto il vostro sostegno. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto”.

In poche ore sono arrivati migliaia di messaggi di affetto e vicinanza alla cantante che sta attraversando un momento difficile, l’ennesimo ostacolo che la vita ha messo sul suo percorso.