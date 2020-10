Selvaggia Roma al GF VIP 5? In casa ci sono due suoi ex fidanzati

Nella puntata di lunedì sera, l’undicesima del Grande Fratello VIP 5, dovrebbero finalmente fare il loro ingresso i nuovi concorrenti, tanto annunciati da Alfonso Signorini ma anche da tutti i siti che si occupano di televisione. TVblog poche ore fa ha sganciato una super bomba. Un nome per un nuovo ingresso, molto interessante. Forse al pubblico di Canale 5 suonerà familiare, visto che Selvaggia Roma, oltre a esser stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata anche una delle protagoniste assolute d Temptation Island un paio di edizioni fa. Ma non finisce qui. Selvaggia ha qualcosa in comune con ben due concorrenti che al momento si trovano nella casa del Grande Fratello VIP…Scopriamo di cosa si tratta…

SELVAGGIA ROMA ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5?

Secondo quanto riferisce TVblog la Roma potrebbe essere una delle nuove protagoniste del reality. Va detto che potrebbe anche non entrare lunedì visto che al momento, dalle storie pubblicate sui social, si evince che è in giro per Roma e non chiusa in una stanza d’albergo dopo aver fatto il tampone. Selvaggia potrebbe comunque entrare più tardi nella casa. Sempre secondo TVBLOG il reality di Canale 5 dovrebbe allungarsi e potrebbe persino finire a febbraio. Una cosa, che permetteteci di dirlo, sembra essere totalmente inverosimile, almeno con questo cast. I concorrenti non fanno altro che ripetere di voler tornare dalle loro famiglie il prima possibile, e dopo le nuove comunicazioni circa quello che sta succedendo fuori dalla casa a causa della seconda ondata di coronavirus in Italia, ci sembra davvero difficile che possano accettare di restare anche nel periodo natalizio chiusi dentro la casa.

Ma torniamo a Selvaggia Roma, perchè il suo ingresso potrebbe essere particolarmente interessante? Per due motivi, non uno. La Roma sarebbe la ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli e anche di Enock...Come reagiranno quindi i due di fronte a questo ingresso? E poi chi conosce Selvaggia sa bene che non ha peli sulla lingua, che non le manda a dire e che ha un carattere parecchio fumantino. Potremo quindi vederne davvero delle belle!