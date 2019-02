Avezzano, esplosione distrugge una casa: vigili del fuoco estraggono persone dalle macerie

Questa mattina ad Avezzano una violenta esplosione ha distrutto una casa. I vigili del fuoco hanno estratto delle persone dalle macerie. E’ accaduto nella prima mattinata di oggi, verso le ore 9, in provincia de l’Aquila. L’abitazione si trova nella zona sud di Avezzano. Una persona è rimasta intrappolata sotto le macerie ma i vigili del fuoco sono riusciti a metterla in salvo. Sul luogo dell’esplosione sono giunti immediatamente gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, ma anche le forze dell’ordine. Ora si cerca di capire quale sia la causa dell’esplosione che ha fatto tremare Avezzano. La deflagrazione sarebbe stata talmente potente da far esplodere anche i vetri di alcune case vicine.

ESPLOSIONE AD AVEZZANO, TANTA PAURA PER I RESIDENTI

A seguito dell’esplosione si è temuto il peggio. I residenti della zona si sono subito messi all’opera per aiutare le persone coinvolte. Dovrebbe trattarsi soprattutto delle persone che vivevano in quella casa. Dunque sono stati contattati i soccorsi. L’esplosione è avvenuta precisamente in via San Francesco, che si trova nel quartiere di San Nicola ad Avezzano.

Secondo quanto si apprende, un uomo era rimasto sotto le macerie. Si tratta di un 53enne che i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo mantenendo vivi i contatti con lui.

Una volta estratto dalle macerie, è stato portato presso l’ospedale di Avezzano.

Le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Oltre all’uomo estratto dalle macerie, è stata soccorsa anche una donna anziana. Si trovava all’esterno dell’abitazione e ha avuto un malore a seguito dell’esplosione. E’ stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Anche un vicino di casa è rimasto ferito in modo lieve.

NELLA ZONA INTERESSATA DALL’ESPLOSIONE SI AVVERTE UN FORTE ODORE DI GAS: SI PROCEDE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA

I vigili del fuoco continuano ad operare nella zona. Non dovrebbe esserci nessun altro sotto le macerie. Pare che nei dintorni della casa interessata dall’esplosione si senta un odore di gas. Questo rende necessario mettere in sicurezza l’area. Probabilmente alla base dell’esplosione potrebbe esserci proprio una fuga di gas, e nelle prossime ore si accerterà quanto accaduto.

Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo. Nessuno è rimasto ferito in modo grave nell’esplosione che ha fatto tremare Avezzano verso le 9 di questa mattina. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto per comprenderne le cause e la presenza o meno di eventuali altri feriti nell’esplosione di oggi.