Previsioni meteo luglio 2019: che estate ci aspetta?

Quali sono le previsioni meteo per il mese di luglio 2019? Che estate ci aspetta? E’ questo che si chiedono gli italiani alle prese con le altissime temperature degli ultimi giorni. L’afa e l’umidità non hanno dato tregua all’Italia, facendo registrare anche temperature al di sopra dei 41 gradi, anomale per questo periodo dell’anno. Anche luglio sarà rovente? Oppure si inizierà a respirare un po’? Ecco quali sono le previsioni meteo per luglio 2019.

PREVISIONI METEO LUGLIO 2019: CALANO LE TEMPERATURE?

Il mese di luglio è iniziato e con lui anche il periodo delle vacanze di molti italiani. Ma come saranno le temperature? Secondo le previsioni meteo, le condizioni meteo sono stabili nel corso della prima settimana di questo mese. Questo dipende dalla presenza di un campo di alta pressione di origine africana. Il sole prevarrà sull’Italia ma non si esclude l’arrivo di qualche temporale estivo sulle Alpi nella prima metà della settimana compresa tra l’1 e il 7 luglio. La seconda metà di questa settimana sarà invece caratterizzata da correnti più fresche, che caratterizzeranno soprattutto il Centro-Nord. Le temperature caleranno un po’ ma i valori rimarranno sempre al di sopra delle medie stagionali. Aumenterà anche l’instabilità pomeridiana e sono previsti temporali su Appennino, Alpi e alte pianure.

La settimana compresa tra i giorni 8 e 14 luglio, le temperature continueranno a calare soprattutto al Nord. Al Centro-Sud rimarrà un caldo estivo sopportabile e non eccessivo. La seconda parte del mese la situazione tenderà a rinfrescare grazie all’arrivo di qualche temporale, che donerà un po’ di sollievo. Insomma, il mese di luglio sarà caldo ma non in maniera eccessiva, a differenza dell’ultimo periodo di luglio.

PREVISIONI METEO LUGLIO 2019, ANCORA CALDO ANOMALO SU ITALIA E EUROPA? ARRIVANO LE PIOGGE?

Nonostante questo sensibile calo delle temperature, il caldo si farà sentire anche a luglio. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle temperature stagionali del modello ECMWF, anche luglio 2019 potrebbe essere caratterizzato da temperature al di sopra delle medie non solo in Italia, ma anche in altre aree dell’Europa.

Arrivano le piogge a luglio 2019? Secondo le previsioni meteo, le precipitazioni non dovrebbero essere rilevanti in questo periodo e dovrebbero rientrare nella media proprio nell’area dell’Italia e dei Balcani. Non sarà quindi un mese caratterizzato dalla pioggia stando alle previsioni meteo. In molte aree del Centro-Sud la media delle precipitazioni sarà pari a zero.

Dunque nel corso del mese di luglio gli italiani potranno respirare un po’ e godersi la stagione estiva senza l’afa eccessiva dei giorni passati. L’estate è infatti arrivata in maniera repentina e con temperature roventi.