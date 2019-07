Antonio Ciontoli da Storie Maledette lancia un appello a Marina e Valerio: chiede perdono

“So che oggi è una utopia ma io ci credo” ha detto Antonio Ciontoli nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 luglio 2019 parlando della possibilità di avere di nuovo un contatto con Marina e Valerio Vannini, i genitori di Marco. E forse al momento è una ipotesi davvero molto lontana visto quello che è successo in questi quattro anni, visto quello che è successo sia fuori che dentro le aule di tribunale. “La mia vita non ha più senso” ha detto Antonio Ciontoli parlando di come oggi viva in una sorta di carcere a cielo aperto, uscendo di casa solo per andare a fare la spesa. Una vita in bianco e nero nella quale non vede futuro, nella quale non ha nessun traguardo da raggiungere. Una vita durante la quale pagherà più che con la pena materiale, con la pena dell’anima per quello che ha fatto a Marco ma anche per la condanna che ha inflitto alla sua famiglia. Un marchio che non se ne andrà mai.

ANTONIO CIONTOLI PARLA DI DAVIDE VANNICOLA: LE SUE PAROLE

E come dice nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 luglio 2019, al momento pensa solo a una cosa: chiedere perdono a Valerio e a Marina, i genitori di Marco.

ANTONIO CIONTOLI CHIEDE PERDONO A MAMMA MARINA E PAPA’ VALERIO, ECCO LE SUE PAROLE

Con queste parole, Antonio Ciontoli ha fatto le sue scuse:

Oggi il mio scopo di vita, il mio più grosso desiderio, è quello di cercare un piccolo spiraglio da parte dei genitori di Marco: comprensibilmente ci hanno chiuso tutte le porte, oggi può sembrare utopia ma spero che possano provare misericordia e perdono per me

E ancora:

Questo è il mio fardello, sopravvivere a quel poco che resta della mia dignità, con la consapevolezza che so benissimo quanto può essere incommensurabile questo dolore. Forse posso anche comprendere cosa significhi perdere un figlio, ma aspetto con principio di vita la loro misericordia e il loro perdono. Sono qui. Non sarà la condanna materiale o la condanna penale a fare stare meglio le persone, sarà quella che porterò dentro vita natural durante. Io sono pronto: io oggi non riesco a vedere domani, oggi posso dire che quello che sento è quello che ho appena detto

Aspetta quindi un segno da parte di Valerio e di Marina. Vista la prima reazione della mamma di Marco Vannini alla puntata di Storie Maledette in onda domenica, immaginiamo che sarà davvero difficile che arrivi.