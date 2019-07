Torino: moglie chiede aiuto per il marito colpito da infarto, poi muore

Un tragico destino ha unito due coniugi anziani nella provincia di Torino: la moglie ha chiesto aiuto per il marito colpito da infarto e poi è morta. E’ accaduto precisamente a Rivoli, in via Collegno. A morire tragicamente, entrambi per colpa di un infarto, sono Alfredo e Lina. Lui aveva 75 anni, e lei forse qualcosa di meno. Erano conosciuti come “I Carbone” e stavano insieme da moltissimi anni. Alfredo aveva dei problemi al cuore già da tempo. E così è successo che lui ha avuto un infarto, la moglie ha chiamato i soccorsi e poco dopo si è accasciata anche lei.

La coincidenza è alquanto strana. Sta di fatto che Lina non ce l’ha fatta a sopravvivere. Forse si è resa conto in quegli attimi che sarebbe rimasta da sola, senza l’uomo che l’aveva accompagnata per tutta la vita. Sta di fatto che il suo cuore non ha retto e che il tragico destino li ha portati via insieme entrambi a causa di un infarto.

La signora Lina Carbone ha contattato il numero unico 112 verso le ore 23 per chiedere aiuto. Il marito aveva avuto un infarto e lei aveva capito che la situazione era grave. Per questo motivo ha contattato anche il figlio. E dunque dal 118 viene inviata un’ambulanza a casa dei coniugi, in via Collegno. I sanitari hanno provato a rianimare Alfredo, colpito da un infarto, ma i loro tentativi sono vani. Quello che accade dopo ha però dell’incredibile. La moglie, che ha assistito per tutto il tempo ai tentativi di salvare il marito, ha un malore a sua volta. Dunque si accascia a terra e i sanitari operano anche su di lei le manovre di rianimazione.

La storia è davvero commovente. Spesso capita che le persone, che hanno condiviso la vita insieme a qualcun altro, non riescano a sopravvivere alla morte del coniuge. E’ il caso di Lina e Alfredo, che a pochi minuti di distanza sono morti praticamente insieme dimostrando il grande amore che li ha uniti per moltissimi anni. Sicuramente quelli che erano conosciuti come “I Carbone” verranno ricordati da tutti insieme, mano nella mano. E così, insieme se ne sono andati, quando i loro cuori hanno smesso di battere a poca distanza l’uno dall’altro.