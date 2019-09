Previsioni meteo, il caldo sta per finire: ecco quando arriva il freddo

Previsioni meteo, il caldo sta per finire: ecco quando arriva il freddo. In questi giorni in Italia sono state registrate delle temperature abbastanza elevate. A quanto pare però questa situazione non è destinata a durare. Infatti, a partire dal 18 settembre, il freddo arriverà dalla Russia e porterà a un calo delle temperature. Dunque il tempo cambierà in maniera abbastanza repentina. Le temperature potrebbero calare anche di 10 gradi in alcune zone della Penisola. Scopriamo quali saranno le tendenze nei prossimi giorni.

PREVISIONI METEO: IL CALDO SALUTA L’ITALIA E ARRIVA IL FREDDO

Nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre 2019, è previsto l’arrivo di una massa di aria fredda estesa, che porterà anche a temporali e rovesci oltre che a un evidente calo delle temperature. Il Nord sarà interessato per primo da questa situazione. Su IlMeteo.it si parla di contrasti termici e anche di temporali intensi. Possono verificarsi anche delle trombe d’aria. Non è esclusa inoltre la caduta di grandine, vista la situazione.





ECCO LE AREE IN CUI ARRIVA IL FREDDO: LE PREVISIONI METEO REGIONE PER REGIONE

Questa situazione di maltempo, con il freddo che arriva dalla Russia, interesserà soprattutto il Nord-Est Italia. Dunque a essere colpite dal freddo e i temporali saranno le regioni Friuli Venezia Giulia, il Veneto e anche l’Emilia Romagna. Il maltempo però poi arriverà a colpire anche il resto del Nord del Paese e anche il Centro-Sud. Tra giovedì e venerdì l’arrivo del freddo interesserà soprattutto le regioni adriatiche.

COSA SUCCEDERA’ GIOVEDI’ E VENERDI’ SECONDO LE PREVISIONI METEO: TORNANO LE BELLE GIORNATE?

Anche le previsioni meteo che arrivano da 3bmeteo non sono confortanti. Infatti sono previsti dei temporali anche al Centro-Sud a partire da giovedì 19 settembre. Il maltempo abbandonerà pian piano il Nord-Est anche se in quell’area potrebbero verificarsi dei fenomeni locali anche di forte intensità. Anche le regioni tirreniche potranno essere interessate da piogge.

Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì 20 settembre 2019, al Centro-nord dovrebbe tornare il bel tempo con il ritorno di un po’ di caldo. Al Sud però potranno esserci delle precipitazioni nel corso di venerdì, soprattutto in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Per fortuna tali fenomeni dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio.

COSA SUCCEDERA’ NEL WEEKEND

Nel weekend per fortuna le previsioni meteo sono clementi. A quanto pare il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia. Insomma, nei prossimi giorni gli italiani dovranno provvedere a coprirsi un po’ di più e anche a portarsi dietro l’ombrello.





