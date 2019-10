Previsioni meteo Ponte Ognissanti: che tempo farà il primo novembre?

Quali sono le previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti? Sebbene manchi ancora un po’ a quella data, ci sono già alcune previsioni meteo. L’1 novembre 2019 è un venerdì di festa, occasione ideale per approfittarne e passare qualche giornata fuori con tutta la famiglia. Per questo motivo è importantissimo conoscere le previsioni meteo, così da poter capire se valga o meno la pena partire e scegliere anche la meta giusta. Come stiamo vedendo in questi giorni, in Italia prevale l’alta pressione con temperature al di sopra delle medie stagionali. Ma la situazione resterà così anche a fine mese e all’inizio di novembre? Scopriamo quali sono le tendenze dell’autunno 2019, quando arriverà il freddo e cosa succederà per il Ponte di Ognissanti secondo 3BMeteo.

Previsioni meteo Ponte Ognissanti e autunno: ecco quali sono le tendenze

Come vi abbiamo anticipato, è davvero presto per conoscere nel dettaglio le previsioni del Ponte di Ognissanti, ovvero 1-2-3 novembre 2019. Infatti manca ancora un po’ di tempo e si attendono aggiornamenti da parte dei siti più importanti che si occupano di previsioni.





In questa prima metà del mese di ottobre 2019 abbiamo potuto assistere a sbalzi di temperatura importanti, con nottate molto fresche e giornate davvero calde, quasi estive. Ma quando arriva il momento di tirare fuori il cappotto? Secondo alcune tendenze che iniziano a circolare per la seconda parte dell’autunno, a partire dal 25 ottobre potrebbe esserci un cambiamento.

Previsioni meteo Primo Novembre: arrivano freddo e piogge sull’Italia? Ecco cosa può succedere

L’alta pressione potrebbe lasciare spazio a perturbazioni e temperature più rigide, con fenomeni locali anche molto intensi. Per questo non si può contare, almeno per ora, su un tempo bello e soleggiato in quelle giornate. Dunque è importante tenerne conto per decidere di fare un viaggio o svolgere qualche attività all’aria aperta.

L’autunno in Italia e in Europa

Secondo le previsioni meteo di 3BMeteo, nell’Europa Mediterranea, di cui fa parte anche l’Italia, l’autunno sarà diviso in due. Come vi abbiamo detto, e come abbiamo visto, mentre la prima parte è stata più calda e soleggiata, la seconda sarà invece più fredda e caratterizzata da precipitazioni. La seconda parte dell’autunno, che comprende anche il Ponte di Ognissanti, dovrebbe essere perciò meno clemente e la piovosità potrebbe essere addirittura al di sopra della media.

Ma cosa succederà nel resto dell’Europa? Chi sta organizzando un viaggio potrebbe essere interessato anche alle previsioni di altre aree. Anche nel resto d’Europa l’andamento dell’autunno sarà simile e dunque bisognerà considerare il freddo se si decide di partire.