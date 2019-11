A Mattino 5 la storia di Pinky bruciata da suo marito: le lacrime di Federica Panicucci

Non è stato sicuramente semplice per Pinky ripercorrere oggi la storia che ha cambiato per sempre la sua vita. Oggi è serena, anche grazie alla forza che i suoi bambini le danno ma non è stato facile rialzarsi. La colpa di Pinky? Nessuna chiaramente ma per il suo ex marito quella di voler essere troppo occidentale. Oggi Pinky, racconta la sua storia a Mattino 5 e commuove. Per il suo coraggio, per la sua semplicità. Ripercorre quei momenti drammatici ma le sue lacrime non sono per il mostro che ha cercato di deturparla, di cancellarla, sono per i suoi figli, la sua forza. Le hanno detto “mamma tu sei una leonessa” e queste parole anche nei momenti più neri hanno dato la voglia a Pinky di andare avanti. Perchè la sua vita non poteva essere distrutta dall’acido, dalla crudeltà di un uomo che ha cercato di ucciderla. Non voleva la prima figlia femmina il suo ex marito, non voleva che lei fosse troppo occidentale nei modi e nei pensieri. E ha deciso che era il caso di far sentire la sua onnipotenza. L’ha bruciata, ci ha provato. Le ferite sul corpo sono ancora lì e forse con il tempo passeranno ma quelle dell’anima sono ancora infuocate. E oggi Pinki parlando della sua storia ha commosso tutti: Federica Panicucci di fronte alla sua forza, alle parole dedicate ai suoi figli non ce l’ha fatta. Per tutta l’intervista ha avuto gli occhi lucidi e poi ha ceduto, il cuore di mamma del resto, non può restare indifferente.

Il suo racconto sussurrato, quasi debba essere lei a vergognarsi per quello che è successo non suo marito, oggi chiaramente il suo ex.

A MATTINO 5 LA STORIA DI PINKY COMMUOVE TUTTI, LE LACRIME DI FEDERICA PANICUCCI

Un video estratto dalla puntata di Mattino 5, tutti commossi per le parole di Pinky

"I miei figli mi sono accanto ogni giorno"



La commozione in studio a #Mattino5 è palpabile pic.twitter.com/fEYxDg6BHX — Mattino5 (@mattino5) November 27, 2019

Oggi Pinky lavora e manda avanti da sola la sua famiglia. E’ una mamma ma è anche una donna, con una sua dignità. E noi le auguriamo davvero di realizzare ogni suo più grande desiderio.