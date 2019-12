Calendario saldi invernali 2020: si parte il 2 gennaio, le date regione per regione

In quanti stanno aspettando con ansia i saldi invernali per fare un po’ di shopping post Natale? Qualcuno ha limitato gli acquisti per poi approfittare degli sconti. Finalmente sono state comunicate tutte le date di inizio dei saldi per ogni regione d’Italia. A partire per prime saranno proprio la Basilicata, la Sicilia e la Valle d’Aosta il 2 di gennaio 2020. La maggior parte delle regioni partirà con i saldi dal 4 gennaio. Ma se in alcune regioni gli sconti dureranno soltanto fino a febbraio, in altre continueranno addirittura fino a marzo. A questo punto andiamo allora a vedere il calendario completo, regione per regione, dei saldi invernali 2020.

Saldi invernali 2020: ecco il calendario completo Confesercenti regione per regione

Il calendario completo dei saldi invernali 2020 è stato ufficializzato da Confesercenti. Ecco, qui di seguito, tutte le date di inizio e di fine regione per regione:

Regione Basilicata : i saldi invernali inizieranno il 2 gennaio 2020 e termineranno il 2 marzo.

: i saldi invernali inizieranno il 2 gennaio 2020 e termineranno il 2 marzo. Regione Abruzzo : gli sconti partiranno dal 4 gennaio e finiranno il 3 marzo.

: gli sconti partiranno dal 4 gennaio e finiranno il 3 marzo. Regione Campania : si partirà dal 4 gennaio fino al 3 marzo 2020.

: si partirà dal 4 gennaio fino al 3 marzo 2020. Regione Emilia Romagna : i saldi invernali 2020 inizieranno il 4 gennaio e avranno una durata di sessanta giorni.

: i saldi invernali 2020 inizieranno il 4 gennaio e avranno una durata di sessanta giorni. Regione Calabria : inizieranno il 4 gennaio per poi terminare 3 marzo.

: inizieranno il 4 gennaio per poi terminare 3 marzo. Regione Liguria : gli sconti avranno inizio il 4 gennaio 2020 ma termineranno il 17 febbraio.

: gli sconti avranno inizio il 4 gennaio 2020 ma termineranno il 17 febbraio. Regione Marche : i saldi inizieranno il 4 gennaio e termineranno il 1 marzo.

: i saldi inizieranno il 4 gennaio e termineranno il 1 marzo. Regione Lazio: si potrà qui approfittare dei saldi invernali a partire dal 4 gennaio fino al 15 febbraio.

si potrà qui approfittare dei saldi invernali a partire dal 4 gennaio fino al 15 febbraio. Regione Lombardia : dal 4 gennaio e per altri sessanta giorni circa.

: dal 4 gennaio e per altri sessanta giorni circa. Regione Puglia : i saldi invernali 2020 partiranno il 4 gennaio e termineranno il 3 marzo.

: i saldi invernali 2020 partiranno il 4 gennaio e termineranno il 3 marzo. Regione Molise : gli sconti partiranno il 4 gennaio e dureranno sessanta giorni.

: gli sconti partiranno il 4 gennaio e dureranno sessanta giorni. Regione Toscana : i saldi inizieranno il 4 gennaio 2020 e termineranno il 3 marzo.

: i saldi inizieranno il 4 gennaio 2020 e termineranno il 3 marzo. Regione Piemonte : i saldi invernali inizieranno il 4 gennaio e continueranno per altri sessanta giorni.

: i saldi invernali inizieranno il 4 gennaio e continueranno per altri sessanta giorni. Regione Friuli Venezia Giulia : anche qui gli sconti partiranno dal 4 gennaio 2020.

: anche qui gli sconti partiranno dal 4 gennaio 2020. Regione Veneto : i saldi inizieranno il 4 gennaio e finiranno il già il 28 febbraio.

: i saldi inizieranno il 4 gennaio e finiranno il già il 28 febbraio. Regione Umbria : qui il via ai saldi sarà dal 4 gennaio e avranno la durata di sessanta giorni.

: qui il via ai saldi sarà dal 4 gennaio e avranno la durata di sessanta giorni. Regione Sicilia : i saldi invernali 2020 inizieranno il 2 gennaio e termineranno il 15 marzo.

: i saldi invernali 2020 inizieranno il 2 gennaio e termineranno il 15 marzo. Regione Sardegna : gli sconti partiranno dal 4 gennaio e avranno la durata di sessanta giorni.

: gli sconti partiranno dal 4 gennaio e avranno la durata di sessanta giorni. Regione Valle d’Aosta: i saldi inverali avranno inizio il 2 gennaio 2020 e avranno la durata massima di sessanta giorni.

Per quanto riguarda, invece, la provincia di Bolzano il calendario dei saldi invernali 2020 è diverso distretto per distretto. Per la provincia di Trento poi si potrà approfittare dei saldi tutto l’anno ma previa comunicazione alla camera di Commercio.

Saldi invernali 2020: tutte le regole da rispettare

Oltre al calendario completo, Confesercenti ha anche comunicato delle regole per evitare ogni tipo di problema. Ad esempio: il cambio sarà a discrezione del negoziante tranne se il prodotto in questione non è danneggiato. In questo caso il prodotto si deve sostituire o riparare oppure ridurre il prezzo o restituire il denaro. Tutte le regole sono comunque disponibili su Confesercenti.