La misteriosa storia di Robert e Peter fratelli siciliani in viaggio per l’Australia: forse derubati a Fiumicino, uno di loro vive per un mese in aeroporto

E’ davvero una storia incredibile quella che la redazione di Chi l’ha visto ha scovato e ha scelto di raccontare nella puntata in onda il 29 gennaio 2020. Iniziata come una storia di scomparsa, si è poi trasformata. E’ la storia di Robert e Peter, due fratelli siciliani che prima di Natale decidono di tornare in Australia, dove sono nati. I parenti in Sicilia non ne comprendono le ragioni ma uno di loro mostra un vaglia circolare dicendo che ha preso questa decisione e non torna indietro. Peter e Robert quindi fanno le valige e se ne vanno dalla Sicilia. I parenti li credono in Australia ma invece, a poche ore dal Natale, è successa tutt’altra cosa…

LA STRANA STORIA DI PETER E ROBERT DUE FRATELLI SICILIANI SMARRITI IN AEROPORTO

Peter si sente male in aeroporto, gli addetti alla sicurezza gli chiedono dei documenti ma lui non li ha, dice di non ricordarsi nulla. Farfuglia il suo cognome, nessuno comprende il cognome. L’unica cosa chiara è il paese di provenienza. Viene da Riposto, paese di circa 14mila abitanti. Viene ricoverato in ospedale, dove si pensa sia un senza tetto ma intanto partono le ricerche. Qualche tempo dopo il cugino di Peter viene chiamato dagli assistenti sociali. Peter sta bene ma adesso c’è un altro problema: che fine ha fatto suo fratello Robert?

E’ a questo punto che i cugini siciliani chiedono l’aiuto di Chi l’ha visto. Peter non ricorda praticamente nulla. Solo un dettaglio ma è difficile comprendere se sia reale. Dice che ha conosciuto insieme a suo fratello un certo John, un pilota dell’Alitalia…E’ possibile che una persona abbia truffato i due e si sia preso i bagagli, che non sono mai stati trovati e anche il vaglia circolare con i soldi?

I giornalisti del programma di Rai 3 ch seguono il caso decidono di fare la cosa più semplice: provare a cercare Robert in aeroporto. Ed è proprio lì che lo trovano. Nessuno aveva saputo che Peter aveva un fratello, che lo stava cercando a quanto pare. Robert non era mai uscito dall’aeroporto, aveva vissuto lì per tutto questo tempo, quasi un mese. Anche lui non ricorda nulla al momento.

Che cosa è successo a questi due fratelli, qualcuno ricorda qualcosa ?