Milano, turista coreana travolta e uccisa da un tram: la prima ricostruzione

Una turista coreana è stata investita e uccisa da un tram a Milano. La giovane 20enne si trovava nel capoluogo lombardo in compagnia di tre amiche, le quali sono state trasportate in ospedale in stato di shock. Secondo quanto riferito dalla polizia locale e dal 118, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 23.30 di ieri sera, lunedì 10 febbraio. Non c’è stato niente da fare per la turista coreana a Milano e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale, in codice verde.

A Milano, nella tarda serata di ieri, si è registrata una tragedia. Una turista coreana di 20 anni è stata travolta e uccisa da un tram. Le sue amiche, due di 25 anni e una di 22 anni, sono rimaste illese. Le tre ragazze sono comunque state trasportate in ospedale in stato di shock. L’investimento è avvenuto in piazza Oberdan, nella zona di Porta Venezia. Purtroppo per la giovane coreana non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente del mezzo è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde.

La dinamica dell’incidente a Milano vede la 20enne travolta dal tram della linea 9, che stava ripartendo dopo aver effettuato la fermata. Il mezzo in questione era arrivato da piazza della Repubblica e si stava dirigendo verso viale Piave. Secondo quanto riferiscono la polizia locale e il 118, il tram aveva appena effettuato la sosta in piazzale Oberdam, dal lato dove sfocia il viale Piave e stava procedendo a bassissima velocità. Ancora restano da chiarire alcuni dettagli. In particolare, non si comprende il motivo per cui la turista coreana di 20 anni si trovasse davanti al tram in quel momento. Si pensa a un malore o un inciampo. Secondo alcune testimonianze, la vittima potrebbe aver attraversato la strada all’improvviso, scivolando, dopo aver trascorso una serata con le amiche e aver bevuto un po’. Non solo, al momento resta anche da capire come mai il mezzo non sia riuscito a fermarsi in tempo. Sul posto i soccorritori sono arrivati in pochi minuti e i vigili del fuoco hanno cercato di rimuovere il corpo della 20enne, residente in Inghilterra, dalle rotaie.

