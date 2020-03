Cambia il modulo per l’autocertificazione: chi è in quarantena ed esce, rischia ancora di più

Nuova stretta del Governo visto quello che sta succedendo in questi giorni in Italia con la gente che continua a uscire di casa senza un valido motivo. Cambia oggi l’autocertificazione che diventa ancora più rigida. Si aggiunge infatti una quinta voce che si aggiunge alle quattro già preesistenti nell’autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti. Ed è quello con cui da oggi in poi qualsiasi cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. Ricordiamo infatti che molte persone, pur non essendo positive al nuovo coronavirus possono essere in attesa dei risultati del tampone o semplicemente devono attenersi alle regole in quanto sono entrati realmente in contatto con persone contagiate che quindi, potrebbero aver trasmesso loro il virus ( che non si è ancora presentato avendo almeno 15 giorni per farlo).

Purtroppo il buon senso non basta visto che centinaia di persone continuano ad andare in giro scambiando questi giorni di crisi come giorni di vacanza. E allora le forze dell’ordine sono autorizzate a fare controlli più stringenti. Nei primi cinque giorni di controlli, su oltre 665.000 persone fermate, quelle denunciate sono state 27.500 . Questo ci fa capire come gli italiani non abbiano ancora ben compreso i rischi del contagio.

CAMBIA IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE: ECCO IL NUOVO MODELLO

Il nuovo modello è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno. Dovrà essere compilato e, ulteriore novità, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine che avranno accertato l’identità del cittadino. Questo per evitare di dovere allegare fotocopie di documenti. Le autocertificazioni verranno come sempre verificate a posteriori dalle forze dell’ordine.

Il modulo può essere scaricato a quest link SCARICA QUI IL MODULO

Ricordiamo che viene ribadito il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chiunque sia stato posto in quarantena. E ricordiamo anche che chi infrange queste regole rischia 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.