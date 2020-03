Non dice di avere i sintomi del coronavirus e si sottopone a una rinoplastica: medici contagiati

C’è una Italia che si attiene alle regole, c’è una Italia ligia a quelle che sono le restrizioni, una Italia coscienziosa, una Italia che lavora ininterrottamente per salvare vite umane. E poi c’è una Italia fatta di gente che continua ad andare al supermercato per comprare un solo prodotto, a correre per strada a prendere i mezzi pubblici senza senso. E di questa Italia fa parte anche la persona che, pur sapendo di avere quelli che potevano essere i sintomi del coronavirus, ha taciuto, sottoponendosi ugualmente a una operazione di rinoplastica.

Ad accorgersene in sala pre operatoria è stato l’anestesista, notando un rialzo della temperatura corporea. Il paziente è così stato sottoposto al tampone per il Covid-19, risultato positivo, quindi dimesso e confinato all’isolamento domiciliare. Ma nel frattempo ha contagiato lo stesso anestesista, il chirurgo e l’infermiere. Questo è quello che accade a chi non si rende conto di quanto il COVID-19 sia insidioso e continua ad andare avanti, nella sua vita, come se nulla fosse.

Sui fatti, avvenuti a metà della scorsa settimana all’ospedale Parini di Aosta, la procura potrebbe presto aprire un fascicolo. Le possibili ipotesi di reato vanno, in astratto, dalle lesioni personali colpose fino all’epidemia colposa che prevede una pena fino a 12 anni di carcere.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TACE I SINTOMI E SI FA OPERARE

Come avviene per tutte le persone risultate positive al tampone, si cerca di ricostruire la catena delle persone incontrate anche per provare a fare chiarezza sul contagio. Pare che l’uomo avesse lavorato in una località turistica della bassa Valle d’Aosta, avendo quindi così molti contatti con turisti lombardi soprattutto una decina di giorni fa quando ancora le piste erano aperte e tutti facevano il quel che volevano. Da giorni aveva una lieve tosse e un bruciore agli occhi.

Non aveva però detto nulla ai medici che hanno quindi deciso di operarlo senza problemi. Doveva essere sottoposto a una rinosettoplastica, un intervento “assolutamente non urgente, che poteva tranquillamente essere rinviato”, spiega un altro chirurgo. La vanità, in questo caso, ha avuto il sopravvento sul buonsenso.