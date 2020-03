Coronavirus ultime notizie 27 marzo: ieri 969 morti, in totale oltre 9000 decessi

Il punto del giorno oggi arriva alle 17,30 mezz’ora prima rispetto al solito. A parlare quest pomeriggio, per dei dati che sono sicuramente di impatto, è Domenico Arcuri, in diretta dalla sala stampa della protezione civile di Roma. Sono numeri drammatici, come anticipato, quelli che arrivano dalla conferenza stampa della Protezione civile di oggi: mai così tanti morti in un giorno. Va detto che oggi, si aggiunge anche il dato della regione Piemonte, che ieri non aveva conteggiato i decessi e li ha quindi fornito il dato questo pomeriggio. Secondo il nuovo bilancio, sono 919 le nuove vittime che portano il totale a 9.134. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 66.414 pazienti.

Lieve calo dei casi positivi in più: 4.401 contro i 4.492 di ieri, 26 marzo. A fare il punto sulla situazione in Italia il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Ricordiamo che Angelo Borrelli, continua a lavorare come capo della protezione civile ma lo fa da casa sua. Ha la febbre ma è risultato negativo al tampone per il COVID19.

Complessivamente sono state colpite dal virus 86.498 persone in Italia, 5.959 persone in più rispetto a ieri, quando i casi totali erano 80.539. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 589 pazienti, per un totale di 10.950. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.029, di cui 3.732 in terapia intensiva. 36.653 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Arcuri ha annunciato che dalle prossime ore i materiali saranno distribuiti anche in elicottero; inoltre molti militari saranno chiamati a scendere in campo per velocizzare tutte queste operazioni in modo che cittadini, medici e personale sanitario possano avere il prima possibile i dispositivi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: 100 CONTAGI IN PIU’ IN CALABRIA IN UN GIORNO

Nei dati regionali da non sottovalutare quello che arriva dalla Calabria dove in provincia di Catanzaro, a Chiaravalle, in una casa di riposo, è scoppiata quella che i media calabresi hanno definito una bomba sanitaria. In una casa di riposo infatti in un solo giorno sono risultati positivi al COVID 19 oltre 50 persone tra pazienti e operatori sanitari. Questo ha portato la governatrice Santelli a dare nuove restrizioni e chiudere 5 comuni con una ordinanza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 27 MARZO 2020: NUMERI REGIONE PER REGIONE

Per quanto riguarda le altre regioni, la Lombardia supera i 37mila casi, mentre l’Emilia Romana supera gli 11 mila. Veneto e Piemonte hanno ormai un numero simile di pazienti contagiati, molto dipende da quanti tamponi saranno poi fatti nelle prossime ore. In merito a questo oggi il sindaco Beppe Sala ( sindaco di Milano) si è interrogato su quanto sia utile fornire ai cittadini giornalmente questi dati. Resta critica la situazione anche nelle Marche, tra le regioni più piccole, la più colpita.

Vediamo i numeri regione per regione: