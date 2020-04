Coronavirus bollettino 14 aprile 2020: scende il numero dei nuovi casi ma non dei decessi. I morti sono 602

Come di consueto anche oggi 14 aprile 2020 conferenza stampa da Roma con il bollettino della protezione civile. Per la prima volta il numero dei nuovi casi positivi scende sotto le 1000 unità ma va ricordato che ieri, i tamponi fatti sono stati di meno, viste le festività pasquali. Il trend, in ogni caso, fa ben sperare.

“Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere” ha confermato Angelo Borrelli nella conferenza stampa in diretta oggi da Roma. “La maggior parte dei pazienti affetti da COVID19 sono a casa in isolamento, hanno sintomi lievi o nulli” ha detto il capo della protezione civile.

Veniamo ai numeri con i dati del bollettino di oggi 14 aprile 2020. Il dato peggiore riguarda purtroppo quello dei decessi; nelle ultime 24 ore infatti sono morte 602 persone, il numero complessivo dei morti è salito a 21.067 (ieri erano 20.465 e le vittime in 24 ore erano state 566). I nuovi casi positivi sono 675 (l’incremento oggi scende rispetto a quello di ieri quando erano 1.363), per un totale di 104.291 (ieri erano 103.616). Sono stati effettuati 26.779 tamponi, 9.938 rispetto a ieri quando erano stati 36.717 in 24 ore: il totale dei test tocca oggi quota 1.072.689. I casi totali sono ora 162.488, con un incremento di 2.972 in un giorno (ieri erano 159.516). I trend di questo dato è in discesa negli ultimi giorni.

I tamponi come sapete sabato e domenica sono sempre di meno, questa settimana c’erano anche le feste di Pasqua quindi immaginiamo che nei prossimi giorni, quando il numero dei tamponi tornerà a salire, purtroppo i dati potrebbero nuovamente cambiare ( la speranza è invece che si assestino su questi livelli).

I pazienti dimessi sono in totale 37.130, con 1.695 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +1.224). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.011 (-12 da ieri quando erano 28.023). Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 3.186 (-74 rispetto a ieri quando erano 3.260) . Aumentano a 73.094 le persone in isolamento domiciliare, contro i 72.333 di ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: BOLLETTINO 14 APRILE 2020 REGIONE PER REGIONE

Vediamo i numeri regione per regione