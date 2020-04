Coronavirus bollettino 16 aprile 2020: 525 nuovi decessi. Brusaferro commenta: “Siamo nel trend discendente”

Oltre 60mila tamponi fatti nelle ultime 24 ore e dati ancora in tendenza che confermano l’andamento verso il basso. Buone notizie oggi anche da Roma: uno dei pazienti che era stato curato in Germania è rientrato oggi in Italia e sta bene. “Siamo in un trend discendente come confermano le curve” ha detto Brusaferro prendendo parola nella conferenza stampa di oggi.

Ma vediamo nel dettaglio i dati del bollettino di oggi 16 aprile 2020 da Roma con il capo della Protezione civile che illustra i dati: 525 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.170 (ieri erano 21.645 e le vittime in 24 ore erano state 578). L’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189 (ieri erano 1.127), per un totale di 106.607 (ieri erano 105.418). Come dicevamo in precedenza, alto il numero dei tamponi fatto, almeno rispetto agli ultimi giorni quando a causa delle feste Pasquali, ne erano stati fatti di meno; sono stati effettuati 60.999 tamponi in 24 ore: ieri i test effettuati in un giorno erano stati 43.715 tamponi. Il totale dei test tocca oggi quota 1.178.403. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 168.941, con un incremento di 3.786 in un giorno (ieri erano 165.155 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 2.667).

“Dobbiamo fare in modo che non si riparta con l’emergenza” ha detto Brusaferro sottolineando come gli italiani si siano comportati bene. “Non ci sono le basi per poter dare un patentino di immunità” ha sottolineato Brusaferro ricordando che oltre il 90% della popolazione italiana non è entrata in contatto con il virus, per cui non ha gli anticorpi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA: IL BOLLETTINO DEL 16 APRILE 2020

I dati della Lombardia sono in linea con quelli di ieri: nel bollettino del 16 aprile 2020 si registrano 231 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 235 di ieri. Rispetto a ieri ci sono stati +941 nuovi casi di positività (ieri erano +827), per un totale di 63.094 (ieri era 62.153). I dati arrivano a fronte di 232.674 tamponi eseguiti (+10.706 nelle ultime 24 ore, ieri erano 221.968).

Il bilancio dei decessi raggiunge quindi quota 11.608 (ieri erano 11.377): oggi si sono registrati +169 casi attualmente positivi (ieri erano +235). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.032 (-41 rispetto a ieri quando erano 1.073), i ricoverati sono 11.356 (-687 rispetto a ieri quando erano 12.043).

CORONAVIRUS BOLLETTINO 16 APRILE 2020: DATI REGIONE PER REGIONE

Vediamo i dati regione per regione: