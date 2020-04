Coronavirus bollettino 21 aprile 2020: continua a calare il numero delle persone attualmente positive ,salgono purtroppo le vittime

Anche oggi bollettino giornalieri con tutti dati aggiornati in merito a quella che è l’attuale situazione in Italia dopo l’emergenza coronavirus. Mentre Conte in aula illustra quello che il Governo sta facendo, e farà nelle prossime ore, con gli interventi per ripartire e con tutte le manovre per aiutare gli italiani, arrivano i dati. Nessuna conferenza stampa ma solo il bollettino del 21 aprile 2020. Vi ricordiamo infatti che le conferenze stampa delle 18 si terranno solo il lunedì e il giovedì. Questa mattina invece, sempre dalla sala della protezione civile di Roma, a fare il punto sulla situazione è stato il commissario Arcuri che ha illustrato alcune novità su quello che si sta facendo in vista della fase 2.

Ma torniamo ai numeri di oggi. La situazione italiana, come si è ben compreso ormai dagli ultimi bollettini, dipende in generale molto da quello che succede nelle regioni del Nord, le più colpite, in particolare Piemonte e Lombardia. La situazione in generale non è preoccupante anzi, i numeri tendono a scendere ma siamo ben lontani dalla diminuzione di contagi che si pensava sarebbe arrivata con un lockdown di due mesi.

In generale però, l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna un calo deciso nei pazienti attualmente positivi e ci fa ben sperare. Se ieri questo dato si era abbassato di 20 unità, con i dati di oggi scende di 528 unità. Purtroppo però il numero delle persone stroncate dal virus torna a salire.

CORONAVIRUS BOLLETTINO 21 APRILE 2020: I DATI DI OGGI

Il totale delle persone che attualmente risultano positive al Coronavirus è passato infatti da 108.237 a 107.709. A salire invece è il numero delle vittime, se ieri era 454, oggi è 534. Il totale delle persone decedute in Italia a causa dal Covid-19 arriva così a 24.648.

I casi totali di epidemia sono arrivati invece a 183.957, + 2.729 rispetto alla giornata di ieri, quando erano aumentati di 2.256 unità. L’ultimo dato rigurda quello dei tamponi che si avvicinano a quota 1,5 milioni. Ad oggi infatti i tamponi effettuati sono stati 1.450.150, 52.126 in più rispetto a ieri.

A oggi le persone guarite sono 51.600, nelle ultime 24 ore quindi sono guariti 2.723 pazienti. I pazienti ricoverati al momento sono 24.134, quelli in terapia intensiva 2.471, 150 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare invece sono 81.104.

CORONAVIRUS IL BOLLETTINO: I DATI DEL 21 APRILE 2020 REGIONE PER REGIONE

Vediamo i dati regione per regione, non si può fare a meno di notare il forte incremento del Piemonte che è la sola regione a continuare a crescere ogni giorno senza rallentare.