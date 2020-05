Guglielmo Mollicone in coma dopo l’infarto ha contratto il Covid 19 in una RSA

Sono davvero terribili le ultime notizie che arrivano dal settimanale Giallo. Speravamo che le condizioni di salute del papà di Serena Mollicone, Guglielmo, sarebbero presto migliorate. Ma invece una nuova bruttissima notizia è arrivata per la famiglia che da anni lotta per avere giustizia per l’omicidio della ragazza. Guglielmo Mollicone, secondo quanto rivela il settimanale Giallo, nell’ultimo numero in edicola, ha contratto il coronavirus.

GUGLIELMO MOLLICONE HA IL CORONAVIRUS: LE ULTIME NOTIZIE

Secondo quanto si legge su Giallo, Gugliemo Mollicone è ricoverato alla Città Bianca di Veroli, struttura accreditata come Rsa Covid e impegnata nella cura degli anziani positivi. E purtroppo anche lui si sarebbe ammalato, probabilmente contagiato da un operatore della struttura.

Non trapela altro sulle condizioni di salute di Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, la studentessa di 19 anni che scomparve il primo giugno del 2001 e venne ritrovata assassinata due giorni dopo nel bosco di Fonte Cupa, a otto chilometri da Arce, nel Frusinate, il paese dove abitava. L’uomo lo scorso 27 novembre è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Purtroppo da allora è in stato di coma irreversibile. Dopo un lungo ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Frosinone, l’11 febbraio è stato trasferito presso la casa di cura “Città Bianca” di Veroli.

Nelle settimane successive è scoppiata l’epidemia di Coronavirus e proprio in questa struttura decine di degenti sono rimasti contagiati. Da fine marzo la “Città Bianca” è diventata un centro esclusivo per la cura di pazienti Covid e Guglielmo Mollicone è ancora ricoverato lì. Ha, dunque, contratto il terribile virus.

Una brutta notizia che non avremmo mai voluto dare. Ma purtroppo in questi due mesi abbiamo imparato che questo maledetto virus non guarda in faccia nessuno.

Guglielmo Mollicone in coma dopo l’infarto ha contratto il Covid 19 in una RSA ultima modifica: da