Quanto guadagnano i virologi con le ospitate in v? L’inchiesta di Panorama

In un articolo di Panorama, a cura della giornalista Francesca Ronchin, si cerca di capire quali sono i guadagni dei virologi che da due mesi a questa parte, affollano i salotti televisivi per spiegarci quello che succede, come comportarci, cosa accadrà in questa lotta contro il covid 19. Non è passato inosservato il fatto che, molti di loro, all’inizio di questa pandemia, avevano posizioni assolutamente diverse da quelle che poi hanno maturato successivamente, ma del resto a quanto pare, dalla Cina non erano arrivate tante informazioni da poter prevedere il disastro che poi abbiamo vissuto nel nostro paese.

Pare però che molti spettatori, davanti alla tv per seguire i programmi in onda in questi giorni, da Rai a Mediaset, passando per La7, si siano chiesti quali fossero i guadagni delle nuove star della tv.

IL CODACONS CHIEDE DI FARE CHIAREZZA SUI GUADAGNI DEI VIROLOGI IN TV

Su Panorama leggiamo: “Secondo Francesco di Lieto, vicepresidente del Coordinamento per la tutela dei diritti dei consumatori, l’ormai settimanale ospitata di Burioni al programma di Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai 2 lederebbe il diritto del cittadino a un’informazione plurale, trasparente e scevra da ogni tipo di condizionamento, come ci si aspetterebbe dal Servizio pubblico.“

Secondo il Codacons, nel caso di Burioni, ad esempio, ci sarebbe un possibile conflitto di interessi, visto che ha rapporti di lavoro con multinazionali di farmaci e vaccini.

Sempre su Panorama si legge che la cosa sia lecita ma, secondo il Codacons può inficiare la genuinità delle affermazioni e tramutare l’assidua esposizione mediatica in vera e propria pubblicità a vantaggio dei molteplici brevetti depositati.

Pare che siano state fatte domande anche ad Anac e Ordine dei medici senza avere mai risposta.

E allora è stata tirata in ballo anche l’Agcom: si chiede di aprire un’istruttoria e alza il tiro chiedendo trasparenza su compensi e rimborsi di cui a oggi hanno contezza solo Rai e Officina Srl. Pare che in ogni puntata, per Burioni, ci sia un gettone di presenza strutturato.

QUANTO GUADAGNA IL PROF BURIONI PER OGNI OSPITATA IN TV?

La giornalista di Panorama è andata a fondo per cercare di capire quali siano questi costi, contattando l’agenzia Elastica, di Bologna, che curerebbe questi aspetti per il prof Burioni.

Mettendosi in contatto con l’agente di Burioni, la giornalista spiega che il programma per il quale lavora ha un budget limitato. Le viene risposto: “farà le sue valutazioni. Potrebbe decidere di partecipare gratuitamente oppure di chiedere qualcosa in più perché è talmente impegnato che il compenso economico può essere una ragione per fare le cose“.

Nessuna cifra quindi trapela in questo caso. Va anche detto che Burioni non è in esclusiva su Rai 2. Ad esempio lo abbiamo visto in diretta anche a Mattino 5, su Canale 5.

QUANTO GUADAGNA ILARIA CAPUA? LA RISPOSTA SU PANORAMA

La giornalista di Panorama ha poi contattato anche l’agente di Ilaria Capua: “Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università” avrebbe spiegato l’agente della Capua, “siamo attorno ai 2 mila euro più Iva. Non andiamo a minutaggio ma se si chiede una presenza di 10 minuti non può essere di un’ora, altrimenti la fee sale“. Pare, secondo quanto riferisce la giornalista di Panorama nella sua inchiesta, che la cifra sia inferiore invece, per le ospitate in Rai.

Restiamo a disposizione per eventuali rettifiche o aggiornamenti che possano riguardare i protagonisti di questa inchiesta.