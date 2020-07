Incidente sul lavoro: due operai morti a Roma

Sono ancora poche le informazioni sul brutto incidente avvenuto questa mattina nella capitale, durante una giornata di lavoro. Due operai sono morti mentre lavoravano in un cantiere edile, a Roma. Si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. L’identità delle due persone morte, non è stata per ora resa nota. La polizia è sul posto per gli accertamenti: sembra che le due vittime stessero tagliando una trave quando sono cadute, facendo un volo di oltre 20 metri. Per i soccorritori non è stato ancora possibile recuperare i corpi. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per cercare di recuperare i cadaveri dei due operai rimasti coinvolti.

ROMA OPERAI MORTI SUL CANTIERE: LE ULTIME NOTIZIE

Secondo quanto si legge su Skytg24, l’incidente è avvenuto questa mattina in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata, a Roma.

Sull’accaduto è intervenuta a Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che ha espresso il cordoglio suo e del sindacato alle famiglie delle due vittime. La Furlan ha definito “agghiacciante” quello che è successo questa mattina nel cantiere di Roma. Dai social ha fatto sentire la sua voce: “È una interminabile scia di sangue e di vite stroncate nei luoghi di lavoro – scrive su Twitter -. Dove sono i controlli sulla sicurezza? La Cisl farà sentire la sua voce insieme agli altri sindacati: dobbiamo fermare questa strage quotidiana”.

A esprimersi su quanto accaduto questa mattina a Roma, anche il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. “In attesa che si chiariscano le cause dell’incidente – afferma in una note – ribadiamo con forza la necessità che il fattore sicurezza resti al centro delle politiche del lavoro e che i protocolli siano applicati alla lettera nei cantieri così come in ogni altro luogo di lavoro. La vita delle persone viene prima di tutto”.

