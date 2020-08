Lascia tre figli sul balcone e uno in casa nella culla per andare a fare la spesa: mamma denunciata

I vicini si sono accorti che c’era qualcosa di strano e hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco, vedendo tre bambini da soli, sotto il sole in balcone. E così quando i pompieri sono arrivati davanti a un appartamento di Rimini hanno trovato tre bambini che erano rimasti da soli in casa. La mamma li aveva lasciati sul balcone. Rientrata poco dopo, la donna avrebbe giustificato con queste parole la sua assenza: “Sono scesa solo per poco tempo per andare a fare la spesa”. Queste le parole della mamma di 42 anni che si è giustificata davanti agli agenti di polizia dopo aver lasciato i tre figli di 2, 3 e 5 anni chiusi fuori sul balcone di casa al sole e un altro ancora più piccolo da solo in casa.

La sua assenza però non deve esser stata così breve, considerato il fatto che i vicini di casa hanno fatto in tempo a chiedere aiuto, i vigili del fuoco ad arrivare e lei non era ancora tornata.

I bambini, troppo piccoli anche solo per pensare che uno di loro potesse badare agli altri, erano da soli sul balcone. Il neonato invece era in casa nella culla.

L’episodio nella giornata di lunedì in via dell’Acquario, a Rimini, dove poliziotti e vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire. A dare l’allarme, come detto in precedenza, sono stati i vicini della donna . Le famiglie che vivono vicine all’appartamento, si sono accorte che i bambini erano spaventati e che piangevano disperati. Non sapendo come intervenire, hanno quindi chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco. Prima che i pompieri arrivassero, erano circa le 13 del 10 agosto 2020, i vicini di casa dei 4 bambini, hanno cercato di tranquillizzarli lanciando anche delle bottiglie d’acqua in modo che potessero almeno bere.

La mamma dei bambini è rientrata dopo circa mezz’ora a casa, con le buste della spesa in mano. Ha raccontato di aver lasciato i bambini a una sua vicina, una amica. La donna però pare non avesse nemmeno le chiavi dell’appartamento. La 42enne mamma dei tre bambini è stata quindi denunciata.

