Previsioni meteo Ferragosto, ritorna il caldo africano sull’Italia: temperature vicine ai 40 gradi

Che tempo farà nella settimana di Ferragosto, quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Non possiamo lamentarci certamente delle temperature registrate tra luglio e agosto 2020. L’estate, almeno dal punto di vista meteorologico è stata abbastanza clemente e ci ha regalato giornate di caldo alternate a giornate dal clima più mite. Ma nei prossimi giorni tornerà sul nostro paese il caldo africano, con i tanto temuti bollini rossi che caratterizzeranno il meteo di molte città italiane. Cosa ci aspetta quindi, dal punto di vista del meteo, nella settimana di Ferragosto?

Diamo uno sguardo alle previsioni Meteo elaborate dal team de IlMeteo.it. Il sole sarà prevalente e i temporali interesseranno principalmente l’arco alpino, ma tra mercoledì e giovedì potrebbero raggiungere anche alcune zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto, in questo caso risultando forti.

PREVISIONI METEO SETTIMANA FERRAGOSTO: TORNA IL CALDO AFRICANO

Secondo le ultime previsioni meteo sulla seconda settimana di agosto 2020, i valori massimi supereranno su molte città italiane i 34°C. Le previsioni meteo per la settimana di Ferragosto ci rivelano che a Nord i termometri risulteranno più roventi in Emilia (bolognese, ferrarese), in Lombardia (mantovano) e sul Veneto (veronese e rodigino) con punte di 36-37°C.

Per quanto riguarda il centro Italia, nella settimana di Ferragosto, le regioni più calde saranno la Toscana (37-39°C a Firenze) e la Sardegna (fin oltre i 40°C nelle zone interne), ma farà molto caldo anche a Roma, Perugia e sull’ascolano (34-35°C afosi).

Passiamo invece al sud della nostra penisola, dove come spesso accade i termometri si impenneranno in Puglia. Secondo le previsioni meteo per la settimana di Ferragosto, saranno la Puglia, le coste ioniche della Basilicata e la Sicilia a toccare punte di 37-38°C, anche oltre sulle zone interne dell’isola.

PREVISIONI METEO FERRAGOSTO: CHE CLIMA CI ASPETTA?

Per quanto riguarda il 15 agosto 2020, sembra che in tutta Italia ci sarà bel tempo con massime che, come detto in precedenza, potrebbero superare i 35 gradi. Buone notizie quindi per chi spera di passare sabato 15 e domenica 16 in viaggio, magari anche solo per un week end in mare o in montagna.