Regioni in area rossa, arancione e gialla: dove è possibile andare in chiesa o in altri luoghi di culto?

Stiamo ancora prendendo le misure al nuovo DPCM entrato in vigore due giorni fa e che resterà in vigore fino al 3 dicembre 2020. In questo mese alcune cose potrebbero cambiare: le regioni in area arancione ad esempio potrebbero passare in area rossa o gialla; e lo stesso vale per le regioni al momento in area gialla che potrebbero rientrare in arancione. Ma che cosa si può fare e che cosa non si può fare in tutte le zone? Vi parliamo di una delle domande più frequenti, almeno tra chi vorrebbe raggiungere una chiesa o un luogo di culto per pregare. Si può andare in chiesa in zona rossa? Si può andare a pregare in un luogo di culto in zona arancione? Tra le FAQ alle quali il Governo ha risposto, con maggiori dettagli sul sito del Governo, c’è anche questa.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto in zona rossa?

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto in zona arancione?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto in zona gialla?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.