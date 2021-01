Da lunedì le regioni cambiano colore: Italia quasi tutta arancione, 4 o 5 regioni verso la rossa

E’ arrivato il momento di prendere nuove decisioni importanti e fondamentali per la battaglia al covid 19. La situazione in Italia continua a essere preoccupante, anche se abbastanza sotto controllo rispetto ad altri paesi, come il Regno Unito, dove gli ultimi giorni ci sono stati oltre 50 mila nuovi contagi e oltre mille morti in un solo giorno. L’Italia si prepara a contrastare la terza ondata dell’emergenza con la speranza che le misure usate nel periodo natalizio, abbiamo funzionato. Dall’11 gennaio scattano i nuovi divieti ed è attesa per le prossime ore la nuova ordinanza del Ministro Speranza che servirà a indicare i colori delle regioni. Al momento, si pensa che quasi tutte le regioni diventeranno arancioni, visti i numeri delle ultime ore. Sono 4 o forse 5 le regioni a rischio zona rossa.

Vediamo che cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

L’Italia cambia di nuovo colore: dall’11 gennaio tornano zona arancione e zona rossa

Come dicevamo in precedenza, è attesa per oggi per la pubblicazione del report dell’Istituto Superiore di Sanità che fornirà i dati sull’andamento dei contagi e sull’indice di trasmissibilità Rt. Grazie al report, si avranno le basi per stabilire come cambieranno i colori delle regioni italiane. Stando alle previsioni quasi mezza Italia potrebbe passare in zona arancione da lunedì 11. Continuare quindi a essere in zona arancione, visto che lo ricordiamo, il fine settimana vedrà il nostro paese “tingersi” di questo colore. Oggi infatti, è l’ultimo giorno in cui l’Italia si trova in zona gialla rinforzata.

Secondo i dati forniti dalle singole regioni in questi giorni, potrebbero essere 4 o forse 5 le regioni a “rischio zona rossa”. Le osservate speciali sarebbero l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia e il Veneto, soprattutto, anche perché le soglie per entrare in fasce peggiori sono state abbassate: basta un Rt pari a 1 per l’arancione e pari 1,25 per la rossa. A queste dovrebbe aggiungersi anche la Sicilia, che avrebbe una situazione preoccupante. Difficile invece che ci siano regioni che potrebbero restare in zona gialla. Ricordiamo che negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati oltre 20 mila al giorno e che il numero di morti continua purtroppo a salire. Qualcuno sembra non farci caso ma in questo paese muoiono tra le 300 e le 600 persone ogni giorno.

Per il 16 gennaio è poi atteso il nuovo Dpcm, che potrebbe confermare e cambiare l’attuale divisione in fasce e i criteri di assegnazione alle stesse.