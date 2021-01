Carmagnola, uccide sua moglie e il piccolo Ludovico di 5 anni: poi si getta dal balcone

Ennesimo dramma familiare, una tragedia quella che si è consumata poche ore fa in provincia di Torino. I fatti da Carmagnola, poche notizie su quello che è successo questa notte. Sappiamo che un uomo ha ucciso sua moglie e il piccolo di 5 anni, il loro bambino. Poi ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone. Al momento, secondo quelle che sono le ultime notizie trapelate, l’uomo sarebbe ancora in vita, salvato dai Carabinieri. Pare che sul posto fossero infatti arrivati dei carabineri che hanno assistito alla scena, durante il tentativo di suicidio e hanno afferrato l’uomo dalla gembe, salvandogli la vita. Non è morto ma si è rotto lo sterno e al momento si troverebbe in ospedale.

Vediamo i dettagli di questa vicenda.

Uccide sua moglie e suo figlio di 5 anni poi tenta di togliersi la vita

E’ Alexandro Riccio -39 anni, la stessa età della donna che ha ucciso, l’uomo che ha tentato di togliersi la vita dopo aver cancellato la sua famiglia. Ha ucciso sua moglie e il figlio di 5 anni. Dopo esser stato salvato dai Carabinieri, è stato ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. E’ piantonato dai militari in un reparto dell’ospedale. La vicenda è accaduta questa notte, a Carmagnola, nel Torinese, intorno alle tre, in un condominio di via Barbaroux. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri, dopo le segnalazioni dei vicini di questa famiglia. Le urla della donna che ha cercato probabilmente di salvare la vita del suo bambino, hanno svegliato tutti. Per questo i Carabinieri sono arrivati sul posto ancora prima che Riccio potesse compiere il folle gesto e gli hanno salvato la vita.

Teodora Casanta, aveva 39 anni, il piccolo Ludovico ne aveva 5. Sarebbero stati uccisi con un oggetto presente in casa, che al momento viene cercato dalle forze dell’ordine. I Carabinieri sono a lavoro già da questa notte per capire cosa sia successo in quella casa; conoscenti e vicini della coppia avrebbero detto che Teodora da poco, aveva deciso di lasciare suo marito. Probabilmente l’uomo non accettava la decisione di sua moglie.