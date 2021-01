Dal 31 gennaio nessuna regione in zona rossa: anche Lombardia e Lazio in gialla

Come cambia la mappa della nostra Italia a colori da domenica 31 gennaio 2021? L’ordinanza arriva nel tardo pomeriggio del 29 gennaio e ci rivela come cambia questa mappa dell’Italia e in che aree le regioni passano dal 31 gennaio 2021, domenica. La buona notizia: nessuna regione in zona rossa, la maggior parte delle regioni restano in zona arancione. Da sottolineare invece il passaggio in zona gialla di Lombardia e Lazio con tutte le riaperture del caso da domenica.

Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. La situazione nelle ultime settimane in Italia sembra essere migliorata, ma negli ultimi giorni i contagi sono tornati a essere costanti, oltre i 15 mila giornalieri. Continua a scendere l’Rt nazionale. Il fattore che calcola la velocità di replicazione dell’infezione rilevato oggi dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, ministero alla Salute e Regioni è a 0,84.

Non diminuisce invece il numero dei decessi, che purtroppo fa registrare una media giornaliera più alta di 400 persone morte a causa del covid 19.

Vediamo i dettagli per quello che riguarda i colori delle regioni.

I colori delle regioni dal 31 gennaio 2021: ecco come cambia la mappa dell’Italia

Iniziamo dalle regioni in zona arancione: quattro Regioni e una Provincia restano in arancione, sono Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Ricordiamo che prima di questa ordinanza, le regioni che che si trovavano in quella condizione da alcune settimane, erano Campania, Toscana, Molise, Basilicata e Provincia di Trento e tutte le altre che invece scendono a quel livello questa settimana: Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria.

Questo l’indice Rt nelle varie regioni

Abruzzo: 0,81 Basilicata : 0,91 Calabria: 0,82 Campania: 0,97 Emilia Romagna: 0,77 Friuli Venezia Giulia: 0,68 Lazio: 0,73 Liguria: 0,87 Lombardia: 0,84 Marche: 0,88 Molise: 1,51 Piemonte: 0,82 Alto Adige: 0,80 Trentino: 0,56 Puglia: 0,90 Sardegna: 0,81 Sicilia: 0,98 Toscana: 0,95 Umbria: 0,96 Valle d’Aosta: 0,82 Veneto: 0,61

Le ordinanze andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio.